Wielkopolskie Śmiertelny wypadek. Auto uderzyło w drzewo, zginął kierowca Oprac. Rafał Molenda |

Tragiczny wypadek w Wielkopolsce Źródło wideo: OSP w Strzałkowie Źródło zdj. gł.: OSP w Strzałkowie

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Do tragicznego wypadku doszło w czwartek, przed południem na drodze wojewódzkiej 260 w Kokczynie w powiecie słupeckim, w województwie wielkopolskim.

Kierujący Volkswagenem Golfem zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Auto prowadził 51-letni mężczyzna.

Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Źródło zdjęcia: OSP w Strzałkowie

- Gdy dotarliśmy na miejsce, w pojeździe znajdował się kierowca bez czynności życiowych - powiedział nam Mariusz Pawela, oficer prasowy Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy.

Strażacy przy użyciu narzędzi hydraulicznych uwolnili zakleszczonego w pojeździe mężczyznę.

- Ratownicy rozpoczęli resuscytację. W działaniach uczestniczyli ratownicy medyczni oraz załoga śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - dodaje Mariusz Pawela.

Tragiczny wypadek w Wielkopolsce Źródło zdjęcia: OSP w Strzałkowie

Mimo prowadzonej reanimacji nie udało się uratować 51-latka. Obecny na miejscu lekarz stwierdził zgon. Mężczyzna był mieszkańcem powiatu słupeckiego.

Wypadek w Kokczynie Pierwszym Źródło zdjęcia: OSP w Strzałkowie

Okoliczności wypadku wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora.