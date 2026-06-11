Śmiertelny wypadek. Auto uderzyło w drzewo, zginął kierowca
Do tragicznego wypadku doszło w czwartek, przed południem na drodze wojewódzkiej 260 w Kokczynie w powiecie słupeckim, w województwie wielkopolskim.
Kierujący Volkswagenem Golfem zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Auto prowadził 51-letni mężczyzna.
- Gdy dotarliśmy na miejsce, w pojeździe znajdował się kierowca bez czynności życiowych - powiedział nam Mariusz Pawela, oficer prasowy Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy.
Strażacy przy użyciu narzędzi hydraulicznych uwolnili zakleszczonego w pojeździe mężczyznę.
- Ratownicy rozpoczęli resuscytację. W działaniach uczestniczyli ratownicy medyczni oraz załoga śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - dodaje Mariusz Pawela.
Mimo prowadzonej reanimacji nie udało się uratować 51-latka. Obecny na miejscu lekarz stwierdził zgon. Mężczyzna był mieszkańcem powiatu słupeckiego.
Okoliczności wypadku wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora.