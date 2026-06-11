Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wielkopolskie

Śmiertelny wypadek. Auto uderzyło w drzewo, zginął kierowca

|
Tragiczny wypadek w Wielkopolsce
Tragiczny wypadek w Wielkopolsce
Źródło wideo: OSP w Strzałkowie
Źródło zdj. gł.: OSP w Strzałkowie
Śmiertelny wypadek na drodze wojewódzkiej 260 w Kokczynie w powiecie słupeckim. Samochód osobowy uderzył w drzewo. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Do tragicznego wypadku doszło w czwartek, przed południem na drodze wojewódzkiej 260 w Kokczynie w powiecie słupeckim, w województwie wielkopolskim.

Kierujący Volkswagenem Golfem zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Auto prowadził 51-letni mężczyzna.

Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
Źródło zdjęcia: OSP w Strzałkowie

- Gdy dotarliśmy na miejsce, w pojeździe znajdował się kierowca bez czynności życiowych - powiedział nam Mariusz Pawela, oficer prasowy Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy.

Strażacy przy użyciu narzędzi hydraulicznych uwolnili zakleszczonego w pojeździe mężczyznę.

- Ratownicy rozpoczęli resuscytację. W działaniach uczestniczyli ratownicy medyczni oraz załoga śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - dodaje Mariusz Pawela.

Tragiczny wypadek w Wielkopolsce
Tragiczny wypadek w Wielkopolsce
Źródło zdjęcia: OSP w Strzałkowie

Mimo prowadzonej reanimacji nie udało się uratować 51-latka. Obecny na miejscu lekarz stwierdził zgon. Mężczyzna był mieszkańcem powiatu słupeckiego.

Wypadek w Kokczynie Pierwszym
Wypadek w Kokczynie Pierwszym
Źródło zdjęcia: OSP w Strzałkowie

Okoliczności wypadku wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora.

Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
25 min
Patryk Jaki
Premiera"Nieprawdopodobna hucpa"? Za co Jakiemu grozi do 10 lat więzienia
Czarno na białym
Korweta Bojkij w ogniu po ataku na Petersburg-0002
"Hańba" dla rosyjskiej floty. Trafiono "jeden z najlepszych okrętów"
Tatiana Serwetnyk
Monika Horna-Cieślak
"Po prostu się boję". Kulisy pracy w Biurze Rzecznika Praw Dziecka 
Agata Listoś-Kostrzewa, Justyna Suchecka
Udostępnij:
Tagi:
Lotnicze Pogotowie Ratunkowewojewództwo wielkopolskieWypadek
Rafał Molenda
Rafał Molenda
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Grzegorz Braun
Pasożyty, choroby weneryczne, rasa i narodowość. Tak kwitnie język nienawiści
Jakub Sobieniowski
11 1925 fpf gosc-0002
Nowy szef KRS: liczę na to, że to początek zmian
Polska
imageTitle
Jose Mourinho ponownie trenerem Realu Madryt
EUROSPORT
Oceany
Nadeszło El Nino. Co to dla nas oznacza
METEO
Donald Trump
Trump odwołał atak po czterech godzinach
Burza
W burzach mocno pada deszcz
METEO
Karol Nawrocki
Ustawa o przedawnieniach podatkowych. Jest weto
BIZNES
Ridley Scott i Glenn Close z honorowymi Oscarami
Legendy kina w końcu ze statuetkami. "Za wyjątkowy wkład"
Kultura i styl
GettyImages-2281104608
"Witamy w Meksyku". Już po oficjalnym otwarciu mundialu
EUROSPORT
Mężczyzna trafił do aresztu (zdjęcie ilustracyjne)
Zaatakował mężczyznę na ulicy, w restauracji rzucał krzesłami i butelkami
WARSZAWA
imageTitle
Van Aert po raz 53. w karierze. Wygrał po sprinterskim finiszu
EUROSPORT
Zdarzenie nagrał monitoring placówki
Zauważyli, że dziecko ma krwiaki. Potem zobaczyli nagranie ze żłobka
Opole
Nie każdy rower w świetle prawa jest rowerem (zdjęcie ilustracyjne)
Jechał rowerem, czy motorowerem. To ma ustalić biegły
WARSZAWA
Przewozili 130 tysięcy dolarów w bagażach (zdj. ilustracyjne)
Mają miliardy liczone w dolarach i będzie ich więcej. Polska na czele Europy
BIZNES
Kaczyński w prokuraturze
"Zdarzyło mi się pierwszy raz w życiu". Ruch Giertycha po przesłuchaniu Kaczyńskiego
Polska
Sławomir Mentzen nie utracił immunitetu
Cztery głosy zdecydowały. Sejm podjął decyzję w sprawie Mentzena
Polska
SPPN będzie większa
Strefa płatnego parkowania będzie większa
WARSZAWA
Woda wypłukała grunt spod asfaltu na ulicy Spacerowej w Kołobrzegu
Zapadła się ulica. W dziurę wjechał samochód
Kołobrzeg
Po intensywnych opadach deszczu wezbrały rzeki w Małopolsce
Wezbrały tatrzańskie potoki. Przekroczony stan ostrzegawczy
METEO
Miejsce pochówku polskich ofiar zbrodni wołyńskiej w Puźnikach w obwodzie tarnopolskim na zachodzie Ukrainy
Dlaczego nie potępią UPA? "Władze ukraińskie stały się zakładnikami"
Monika Winiarska
Mężczyzna odjechał autem, w którym było pół miliona złotych
Małżeństwo zaatakowało właściciela kantoru. Sąd skazał parę
Lublin
Burze
Burzowy czwartek. Tutaj ostrzega IMGW
METEO
11 min
pc
Gala na trawniku u prezydenta. "To nie wydarzy się nigdy więcej"
Trumpologia. Ameryka oczami Michała Sznajdera
Pentagon z lotu ptaka
Fałszywy alarm i ewakuacja części Pentagonu
Monika Horna-Cieślak
Wystraszeni i przemęczeni dorośli. Jak mają pomagać dzieciom?
Justyna Suchecka, Agata Listoś-Kostrzewa
imageTitle
Niewypuszczony do USA sędzia poprowadzi prestiżowy mecz w Europie
Najnowsze
Budynek Sejmu
Najnowszy sondaż. Dwie partie z tym samym wynikiem
Polska
Rzeka gradu
Rzeka gradu. Załamanie pogody na zdjęciach i nagraniach
METEO
Niedźwiedź przechadzał się obok tatrzańskiego szlaku
"Przeżyliśmy niezły moment". Niecodzienne nagranie z Tatr
METEO
Będzie deszczowo
Burze i ulewy nas nie opuszczą. Co nas czeka?
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica