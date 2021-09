Chcą tolerancji, a nie podziałów i przemocy. II Międzynarodowy Marsz Równości

To już druga edycja polsko-niemieckiego Marszu Równości. Jego uczestnicy spotkali się najpierw w Słubicach na placu Bohaterów (woj. lubuskie), skąd wspólnie wyruszyli w samo południe. Tłum przeszedł ulicami Słubic, żeby dojść do mostu granicznego i Frankfurtu nad Odrą. Tam organizatorzy wygłosili postulaty. - Wśród nich są: większa widoczność, ogłoszenie dwumiasta wolnym od dyskryminacji, większy udział w projektach europejskich i lokalnych dla społeczności LGBTQIA+ - mówi TVN24 Sasha Fiłonowicz, jeden z organizatorów.

Organizatorzy: marsz formą wsparcia i sprzeciwu

Organizatorzy i uczestnicy wydarzenia podkreślają, że marsz to forma wsparcia i pokazania jedności ze społecznością LGBTQIA+. To też forma sprzeciwu wobec przemocy na tle homofobicznym. - W dwumieście żyje się różnie. Po polskiej stronie jest mniej tolerancji. Przechodzą most graniczny odczuwa się, że jest bezpieczniej. I człowiek czuje się bardziej godnie -tłumaczy Sasha Fiłonowicz.

Przemarsz zakończy się około godziny 16 na placu Mostowym we Frankfurcie nad Odrą,. W ubiegłorocznym Marszu Wolności wzięło udział blisko 1000 osób. - Na pewno będziemy kontynuować to wydarzenie. Widzimy, że to wszystko się rozwija i to pomimo obostrzeń covidowych. (…) Dziś też jest około tysiąca osób - dodaje Fiłonowicz.