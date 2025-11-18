Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Poznań

89-latek pojechał rowerem na grzyby i zaginął

Pomoc dotarła na czas
Ślesin. Poszukiwania zaginionego grzybiarza
Źródło: WGPR
Około pięciu godzin trwały poszukiwania 89-latka, który w poniedziałek rano ruszył na grzyby i zaginął. Pomoc dotarła na czas. Wychłodzonego seniora znaleziono w Ślesinie (Wielkopolska) - 43 kilometry od jego domu. Podobna akcja poszukiwacza wciąż trwa w okolicach Czarnkowa. Tam zaginął 72-letni Bogusław Górski.

Około godziny 21 policja w Koninie otrzymała zgłoszenie dotyczące zaginięcia 89-latka - mieszkańca miejscowości Kuchary Borowe (Wielkopolska). - Rodzina zgłosiła zaginięcie 89-latka, który rano wyjechał rowerem na grzyby i do późnych godzin wieczornych nie powrócił do domu - przekazała asp. Sylwia Król, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Koninie.

Mężczyzna był wychłodzony
Mężczyzna był wychłodzony
Źródło: WGPR

Wiadomo, że senior nie wskazał, w jakim konkretnie kierunku planował się wybrać. Natychmiast ruszyły działania poszukiwawcze, w które zaangażowała się również Wielkopolska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza.

- Dzięki dobrej współpracy udało się dobrze wyznaczyć teren poszukiwań. Najpierw w pobliżu kościoła w Ślesinie znaleziono porzucony rower. To miejsce jest oddalone o ponad 43 kilometry od domu 89-latka - mówi nam Błażej Busza dowódca z Wielkopolskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratunkowej i dodaje: - Po kilku minutach zaginionego odnalazł pieszy patrol policji. Mężczyzna najprawdopodobniej poślizgnął się na mokrym pomoście i leżał na nim. Jego głowa znajdowała się nad taflą wody. Policjanci od razu zaalarmowali, że potrzebna jest pomoc medyczna. Na miejsce ruszyli ratownicy oraz dron, który doświetlał miejsce zdarzenia.

Seniora odnaleziono po godzinie 1. 89-latek był wychłodzony. Został ogrzany i przekazano go załodze pogotowia. Mężczyzna wciąż przebywa w szpitalu i dochodzi do zdrowia.

Pomoc dotarła na czas
Pomoc dotarła na czas
Źródło: WGPR

Drugiego grzybiarza wciąż szukają

Z podobną sytuacją zmagają się służby w Czarnkowie. Tam od trzech dni trwają poszukiwania Bogusława Górskiego. 72-latek w sobotę rano wybrał się na grzyby. Niestety nie poinformował nikogo, gdzie dokładnie zamierzał dotrzeć.

- Poszukiwania trwają. Ze względu na to, że nie mamy żadnego punktu zaczepienia, bo pan nikogo nie poinformował, gdzie się wybiera i nie ma przy sobie telefonu, musieliśmy wytypować obszar do działań. Służby przeczesują las, który znajduje się najbliżej miejsca zamieszkania seniora. Sprawdziliśmy 130 hektarów. Oznaczamy w aplikacji, gdzie już byliśmy, a gdzie jeszcze trzeba sprawdzić. W akcję zaangażowano 7 psów tropiących. Niestety minęło za dużo czasu między zaginięciem a zgłoszeniem i zwierzęta nie podjęły już tropu. Wykorzystywany jest też dron z termowizją - wylicza mł. asp. Monika Cichosz, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie.

Policja opublikowała wizerunek mężczyzny oraz jego rysopis.

Policja szuka zaginionego 72-latka Bogusława Górskiego
Policja szuka zaginionego 72-latka Bogusława Górskiego
Źródło: KPP Czarnków

"Zaginiony o wzroście około 168 cm, krótkie siwe włosy, oczy koloru niebieskiego. Ubrany: granatowy polar, granatowe spodnie dresowe z białym lampasem, buty- trapery koloru beżowego. Zaginiony nosi okulary korekcyjne ze złotą oprawką. Przemieszczał się rowerem - koloru granatowego" - przekazano w komunikacie.

Jeśli ktoś widział zaginionego lub ma jakieś informacje, które pomogą go odnaleźć, powinien skontaktować się z Komendą Powiatową Policji w Czarnkowie pod numerem telefonu 47 77 48 200 lub 112.

- Apelujemy też, by w przypadku zaginięć nie czekać 24 godzin, czy 48 jak to czasem pojawia się w serialach. Jeśli senior znika i nie ma go przez kilka godzin, a wiemy też o jego schorzeniach to warto od razu poinformować służby. Mamy wtedy większe szanse na to, by skutecznie pomóc - dodała mł. asp. Cichosz.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Odnaleźli zaginionego, ale ten twierdził, że pomaga w poszukiwaniach

Odnaleźli zaginionego, ale ten twierdził, że pomaga w poszukiwaniach

WARSZAWA
Znaleźli ją po dwóch dniach. "200 metrów od domu, po kolana w błocie"

Znaleźli ją po dwóch dniach. "200 metrów od domu, po kolana w błocie"

Lublin

W pogoni za grzybami nie zgub się w lesie

Policja, co roku apeluje do miłośników grzybobrania o zdrowy rozsądek, a przede wszystkim o zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa, które mogą uratować zdrowie, a nawet życie.

"O swoich planach informuj bliskich - przed wyjściem z domu poinformuj kogoś, gdzie planujesz się udać i o której godzinie zamierzasz wrócić. To ważne, aby w razie problemów ktoś wiedział, gdzie cię szukać. Staraj się do lasu wychodzić w grupie - najlepiej udać się na grzybobranie z towarzyszami. W grupie łatwiej zachować orientację i w razie potrzeby udzielić sobie wzajemnej pomocy" - przypomina policja.

Podczas wyprawy do lasu warto też być spostrzegawczym. Zapamiętywać charakterystyczne miejsca lub punkty. Takie szczegóły pomogą znaleźć drogę powrotną. Przydatne są na przykład numerowane słupki leśne.

Istotna jest też kwestia ubioru. "Ubierz się odpowiednio – wybieraj jasne, widoczne ubrania i ciepłe ubrania, zwłaszcza gdy wybierasz się do lasu wczesnym rankiem. Telefon komórkowy miej zawsze przy sobie - przed wyprawą upewnij się, że twój telefon jest naładowany. W razie problemów będziesz mógł wezwać pomoc, a telefon pozwoli służbom na szybsze zlokalizowanie twojej pozycji"- wskazują funkcjonariusze.

Warto skorzystać również z technologii i wyposażyć siebie w urządzenie z GPS-em.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: aa/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: WGPR

Udostępnij:
Czytaj także:
Do kwalifikacji wojskowej
Kwalifikacja wojskowa. Co trzeba o niej wiedzieć
Maciej Wacławik
shutterstock_2378112881
Tajlandia zmienia zdanie w sprawie sprzedaży alkoholu
BIZNES
serwer serwery praca pracownik inzynier serwerownia S shutterstock_574000213
Bruksela bierze pod lupę Amazon i Microsoft
BIZNES
Sławomir Mentzen
Policja chce ukarania Sławomira Mentzena za odpalenie racy. Jest wniosek
WARSZAWA
Synagoga w Czarnym Dunajcu
W synagodze powstanie dom pamięci. Radni zgodzili się w "głosowaniu ostatniej szansy"
Kraków
Małe nietoperze ukryły się w bucie
20 małych nietoperzy w butach na balkonie
WARSZAWA
Śnieg
Spadł śnieg. Zimowa aura nastała w części kraju
METEO
rosyjska armia rosyjscy zolnierze milru_01
Rosyjski korpus w Afryce. "Broni wszędzie i zawsze interesów" Moskwy
Świat
moskwa rosja - ilmarinfoto shutterstock_1344145688
Były premier Rosji i znany ekonomista uznani za "ekstremistów i terrorystów"
Świat
Eswatini, Mbabane
Afrykańskie państwo przyznało się do przyjmowania deportowanych z USA za pieniądze
Świat
tory shutterstock_137977700_1
Wykolejony ukraiński wagon koło granicy
Lublin
pap_20241008_0QS
Ważny termin dla przedsiębiorców. Tylko kilka dni na złożenie wniosku
BIZNES
Jarosław Kaczyński przed głosowaniem ws. nowego marszałka Sejmu
"Precz z komuną!" w Sejmie. Kaczyński zapytany o przeszłość własnych posłów
Polska
Jarosław Kaczyński
"Komuniści dzielą się na swoich i obcych". Kaczyński wychodzi z sali
Polska
Incydent na torach kolejowych
Trzeci stopień alarmowy. Jakie będą kolejne kroki?
Polska
Byli dyrektorzy Lasów Państwowych przed sądem
Byli dyrektorzy przed sądem. Chodzi o fikcyjne zatrudnienie Dariusza Mateckiego
Szczecin
Hołownia
Nowa rola Szymona Hołowni
Polska
imageTitle
Sochan po raz pierwszy w Eurosporcie. Kiedy mecz drużyny Polaka?
EUROSPORT
2025-11-18T055832Z_2_LWD276118112025RP1_RTRWNEV_C_2761-TAIWAN-SECURITY-0001
Co robić w razie ataku? Instrukcja trafi do każdego domu
Świat
Skan obrazu radiologicznego ludzkiego mózgu
Od nadciśnienia do glejaka. Tajemnica leku znanego od 70 lat
Zdrowie
Piwnice XIX-wiecznej kamienicy przy Twardej
Polskie godło z czasów PRL na podłodze piwnicy
WARSZAWA
6. Kioto, Japonia
Turyści rezygnują z Japonii, linie odwołują loty
BIZNES
Woda z kranu i pasta do zębów szkodzą? "Jednozdaniowe mity" o fluorze
FAŁSZWoda z kranu i pasta do zębów szkodzą? "Jednozdaniowe mity" o fluorze
Zuzanna Karczewska
Do wysadzenia torów doszło w rejonie stacji PKP Mika
Wysoki nasyp, most w pobliżu i duże prędkości. Tak wygląda miejsce, gdzie wysadzono tory
WARSZAWA
Kobieta - szpitala (zdjęcie ilustracyjne)
Rząd uspokaja, lekarze alarmują. Rozbieżne informacje o przyjęciach na onkologię
Polska
shutterstock_2548113419
"Bezprecedensowe wyzwanie" dla polskich producentów
BIZNES
Zimowy listopad w Zakopanem
Zima zawitała w góry. Pokrywa śnieżna coraz grubsza
METEO
imageTitle
Hiszpania bez lidera. Alcaraz ma problem
EUROSPORT
laptop, telefon, komputer
Awaria jednej piątej internetu. Spore utrudnienia również w Polsce
BIZNES
Proces 51-letniego Piotra Z. i 52-letniego Macieja P. oskarżonych o dokonanie zabójstwa Marka M. w 1998 roku
Mieli go wywieźć do lasu, zabić i ukryć ciało. Po 27 latach ruszył proces
Poznań

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica