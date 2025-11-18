89-latek pojechał rowerem na grzyby i zaginął

Ślesin. Poszukiwania zaginionego grzybiarza Źródło: WGPR

Około godziny 21 policja w Koninie otrzymała zgłoszenie dotyczące zaginięcia 89-latka - mieszkańca miejscowości Kuchary Borowe (Wielkopolska). - Rodzina zgłosiła zaginięcie 89-latka, który rano wyjechał rowerem na grzyby i do późnych godzin wieczornych nie powrócił do domu - przekazała asp. Sylwia Król, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Koninie.

Wiadomo, że senior nie wskazał, w jakim konkretnie kierunku planował się wybrać. Natychmiast ruszyły działania poszukiwawcze, w które zaangażowała się również Wielkopolska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza.

- Dzięki dobrej współpracy udało się dobrze wyznaczyć teren poszukiwań. Najpierw w pobliżu kościoła w Ślesinie znaleziono porzucony rower. To miejsce jest oddalone o ponad 43 kilometry od domu 89-latka - mówi nam Błażej Busza dowódca z Wielkopolskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratunkowej i dodaje: - Po kilku minutach zaginionego odnalazł pieszy patrol policji. Mężczyzna najprawdopodobniej poślizgnął się na mokrym pomoście i leżał na nim. Jego głowa znajdowała się nad taflą wody. Policjanci od razu zaalarmowali, że potrzebna jest pomoc medyczna. Na miejsce ruszyli ratownicy oraz dron, który doświetlał miejsce zdarzenia.

Seniora odnaleziono po godzinie 1. 89-latek był wychłodzony. Został ogrzany i przekazano go załodze pogotowia. Mężczyzna wciąż przebywa w szpitalu i dochodzi do zdrowia.

Drugiego grzybiarza wciąż szukają

Z podobną sytuacją zmagają się służby w Czarnkowie. Tam od trzech dni trwają poszukiwania Bogusława Górskiego. 72-latek w sobotę rano wybrał się na grzyby. Niestety nie poinformował nikogo, gdzie dokładnie zamierzał dotrzeć.

- Poszukiwania trwają. Ze względu na to, że nie mamy żadnego punktu zaczepienia, bo pan nikogo nie poinformował, gdzie się wybiera i nie ma przy sobie telefonu, musieliśmy wytypować obszar do działań. Służby przeczesują las, który znajduje się najbliżej miejsca zamieszkania seniora. Sprawdziliśmy 130 hektarów. Oznaczamy w aplikacji, gdzie już byliśmy, a gdzie jeszcze trzeba sprawdzić. W akcję zaangażowano 7 psów tropiących. Niestety minęło za dużo czasu między zaginięciem a zgłoszeniem i zwierzęta nie podjęły już tropu. Wykorzystywany jest też dron z termowizją - wylicza mł. asp. Monika Cichosz, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie.

Policja opublikowała wizerunek mężczyzny oraz jego rysopis.

"Zaginiony o wzroście około 168 cm, krótkie siwe włosy, oczy koloru niebieskiego. Ubrany: granatowy polar, granatowe spodnie dresowe z białym lampasem, buty- trapery koloru beżowego. Zaginiony nosi okulary korekcyjne ze złotą oprawką. Przemieszczał się rowerem - koloru granatowego" - przekazano w komunikacie.

Jeśli ktoś widział zaginionego lub ma jakieś informacje, które pomogą go odnaleźć, powinien skontaktować się z Komendą Powiatową Policji w Czarnkowie pod numerem telefonu 47 77 48 200 lub 112.

- Apelujemy też, by w przypadku zaginięć nie czekać 24 godzin, czy 48 jak to czasem pojawia się w serialach. Jeśli senior znika i nie ma go przez kilka godzin, a wiemy też o jego schorzeniach to warto od razu poinformować służby. Mamy wtedy większe szanse na to, by skutecznie pomóc - dodała mł. asp. Cichosz.

W pogoni za grzybami nie zgub się w lesie

Policja, co roku apeluje do miłośników grzybobrania o zdrowy rozsądek, a przede wszystkim o zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa, które mogą uratować zdrowie, a nawet życie.

"O swoich planach informuj bliskich - przed wyjściem z domu poinformuj kogoś, gdzie planujesz się udać i o której godzinie zamierzasz wrócić. To ważne, aby w razie problemów ktoś wiedział, gdzie cię szukać. Staraj się do lasu wychodzić w grupie - najlepiej udać się na grzybobranie z towarzyszami. W grupie łatwiej zachować orientację i w razie potrzeby udzielić sobie wzajemnej pomocy" - przypomina policja.

Podczas wyprawy do lasu warto też być spostrzegawczym. Zapamiętywać charakterystyczne miejsca lub punkty. Takie szczegóły pomogą znaleźć drogę powrotną. Przydatne są na przykład numerowane słupki leśne.

Istotna jest też kwestia ubioru. "Ubierz się odpowiednio – wybieraj jasne, widoczne ubrania i ciepłe ubrania, zwłaszcza gdy wybierasz się do lasu wczesnym rankiem. Telefon komórkowy miej zawsze przy sobie - przed wyprawą upewnij się, że twój telefon jest naładowany. W razie problemów będziesz mógł wezwać pomoc, a telefon pozwoli służbom na szybsze zlokalizowanie twojej pozycji"- wskazują funkcjonariusze.

Warto skorzystać również z technologii i wyposażyć siebie w urządzenie z GPS-em.

