Wypadek na drodze krajowej. Troje dzieci trafiło do szpitala

W piątek po godzinie 14 doszło do wypadku, w którym zderzyły się samochód ciężarowy, bus oraz samochód osobowy. Jak poinformował dyżurny Punktu Informacji Drogowej poznańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, do zdarzenia doszło w miejscowości Rychwał (woj. wielkopolskie).
Bus uczestniczący w zdarzeniu przewoził dziesięcioro dzieci. Jak przekazała nam asp. Sylwia Król, troje z nich zostało przetransportowanych do szpitala na badania.
Utrudnienia w ruchu
Droga krajowa numer 25 przez kilka godzin była całkowicie zablokowana. GDDKiA. Na miejscu pracowały służby ratunkowe oraz policjanci, którzy wyjaśniali okoliczności zdarzenia.
Obecnie ruch odbywa się wahadłowo.
Autorka/Autor: ng/b
Źródło: PAP/TVN24
Źródło zdjęcia głównego: KM PSP Konin