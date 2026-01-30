Wypadek na drodze krajowej. Troje dzieci trafiło do szpitala

Do zdarzenia doszło w powiecie konińskim

W piątek po godzinie 14 doszło do wypadku, w którym zderzyły się samochód ciężarowy, bus oraz samochód osobowy. Jak poinformował dyżurny Punktu Informacji Drogowej poznańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, do zdarzenia doszło w miejscowości Rychwał (woj. wielkopolskie).

Służby pracują na miejscu wypadku w Rychwale Źródło: KM PSP Konin

Bus uczestniczący w zdarzeniu przewoził dziesięcioro dzieci. Jak przekazała nam asp. Sylwia Król, troje z nich zostało przetransportowanych do szpitala na badania.

Utrudnienia w ruchu

Droga krajowa numer 25 przez kilka godzin była całkowicie zablokowana. GDDKiA. Na miejscu pracowały służby ratunkowe oraz policjanci, którzy wyjaśniali okoliczności zdarzenia.

Obecnie ruch odbywa się wahadłowo.

