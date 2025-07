Woda w kranach jest, ale skażona. Problem dotyczy kilku tysięcy osób

Do zdarzenia doszło w powiecie konińskim

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W niedzielę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie wydał komunikat dotyczący jakości wody pitnej z wodociągu publicznego Rychwał.

"Przeprowadzone badania wody w wodociągu publicznym Rychwał wykazały obecność bakterii grupy coli i bakterii Escherichia coli w wodzie opuszczającej Stację Uzdatniania Wody. Biorąc powyższe pod uwagę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie stwierdza brak przydatności wody do spożycia" - napisano w komunikacie.

Spożycie wody zanieczyszczonej bateriami z grupy coli może powodować m.in. zatrucia pokarmowe, wymioty, bóle brzucha i osłabienie organizmu. Dlatego wody nie wolno wykorzystywać do picia, przygotowania posiłków, do mycia i płukania warzyw oraz owoców, do produkcji żywności, mycia zębów, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością. Na razie wody z kranu można używać wyłącznie do prac porządkowych i celów sanitarnych.

Jeśli chodzi o zwierzęta gospodarcze to po konsultacji z Powiatowym Inspektorem Weterynarii ustalono, że do pojenia zwierząt można używać deszczówki, wody z własnych ujęć. Kranówkę można podać jedynie po przegotowaniu i wystudzeniu.

Mieszkańcy mogą czerpać wodę z cysterny

Stacja Uzdatniania Wody w Rychwale zaopatruje mieszkańców miejscowości: Rychwał, Biała Panieńska, Gliny, Lubiny, Piskorzew, Zosinki, Siąszyce, Siąszyce Trzecie, Rybie, Grochowy, Złotkowy, Wola Rychwalska, Sokołów. Bieżącej wody pitnej pozbawionych jest 5,5 tysiąca mieszkańców. Jeszcze w niedzielę burmistrz Rychwała zwołał posiedzenie sztabu kryzysowego.

- Problem dotyczy wielu osób. Mamy trzy stacje uzdatniania, a problem dotyczy akurat tej, która obsługuje największą liczbę osób. We współpracy z sołtysami i radnymi ustaliliśmy domostwa, które mogłyby mieć problem z samodzielnym zakupem wody lub dotarciem do cysterny z wodą. Strażacy z OSP dostarczyli pod wskazane adresy wodę butelkowaną. Nie było to łatwe, bo w niedzielę większość sklepów jest zamknięta, a zapasy w tych otwartych szybko się wyczerpały - mówi nam burmistrz Stefan Dziamara.

Komunikat sanepidu opublikowano w południe, a o 13.30 na Placu Wolności w Rychwale stanęła cysterna z wodą dostarczona przez PEWIK Konin. W niedzielę wodę wydawano do 20, w poniedziałek cysterna pojawiła się w tym samym miejscu o godzinie 8. Mieszkańcy muszą przynieść własne baniaki.

Jak podaje magistrat, służby podjęły działania naprawcze, dezynfekują wodociąg. - W poniedziałek rano sanepid pobrał kolejne próbki. Pierwsze wstępne wyniki pewnie otrzymamy we wtorek rano. Prezes przedsiębiorstwa wodociągowego został zobligowany do przeprowadzenia kontroli we wszystkich stacjach uzdatniania wody. Mamy nadzieję, że sytuacja się wkrótce poprawi - dodał Dziamara.

Decyzja sanepidu obowiązuje do odwołania. Mieszkańcy powinni śledzić kolejne komunikaty służb i magistratu.