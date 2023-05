Znany prawnik zatrzymany. Miał brać pieniądze i nie wykonywać działań

- Policjanci z wydziału kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu od jakiegoś czasu mieli informacje, że prawnik działający w kancelarii świadczącej usługi prawne i detektywistyczne, powołując się na wpływy w różnych instytucjach wymiaru sprawiedliwości, obiecuje załatwienie korzystnych rozstrzygnięć. Zebrane materiały dowodowe wskazywały na to, że w ramach tej działalności dochodziło do oszustw - wyjaśnia młodszy inspektor Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji.

Między innymi rodzina skazanego wyrokiem sądowym mężczyzny wpłaciła prawnikowi 55 tysięcy złotych. Za tę sumę mężczyzna zamiast odbywać karę pozbawienia wolności w więzieniu miał otrzymać tak zwany dozór elektroniczny. - Zatrzymany prawnik nie podjął w tej sprawie żadnych działań, a skazany trafił do więzienia - podaje Borowiak.

Mężczyzna został zatrzymany we wtorek i oddany do dyspozycji prokuratora. - Przedstawione zostały mu zarzuty powoływania się na wpływy i zarzuty oszustw. Grozi mu do 8 lat więzienia - Borowiak