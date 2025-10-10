Logo strona główna
Poznań

Zniknęły auta za ponad pół miliona złotych

Podejrzani szczególnie upodobali sobie auta jednej marki
Poznań. Zatrzymano dwóch mężczyzn podejrzanych o kradzieże pięciu aut
Źródło: KMP Poznań
Zagłuszarki, "łamaki", krótkofalówki - tak wyposażeni byli dwaj mężczyźni, których policjanci podejrzewają o kradzież pięciu aut. Auta znikały z Poznania, a także z terenu powiatu poznańskiego. Podejrzani ukrywali łupy na podziemnych parkingach i w wynajmowanych halach garażowych.

Z Poznania i okolic zniknęło pięć aut, których wartość oszacowano na 540 tysięcy złotych. Złodzieje upodobali sobie samochody marki Alfa Romeo, chociaż w kręgu ich zainteresowania znalazł się też fiat ducato. Kradzieżom przyjrzeli się policjanci, którzy specjalizują się w zwalczaniu przestępczości samochodowej.

- Działając w ścisłej współpracy z Prokuraturą Okręgową w Poznaniu, wykonali w tych sprawach szereg czynności operacyjnych i dochodzeniowo-śledczych. Analiza zebranych śladów i dowodów pozwoliła wytypować dwóch mężczyzn, którzy mogli mieć związek z tymi kradzieżami – poinformowała mł. asp. Anna Klój, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Podejrzani szczególnie upodobali sobie auta jednej marki
Podejrzani szczególnie upodobali sobie auta jednej marki
Źródło: KMP Poznań

Czego używali do kradzieży?

1 października zatrzymano dwóch mężczyzn. Okazało się, że podejrzani 36- i 43-latek byli już w przeszłości wielokrotnie karani m.in. za kradzieże, kradzieże z włamaniem, a także przestępstwa narkotykowe. Obaj unikali też wymiaru sprawiedliwości – mieli odbyć wcześniej orzeczone kary pozbawienia wolności. 43-latek miał trafić za kraty na 2 lata i 5 miesięcy, 36-latek na 5 miesięcy.

- Podczas przeszukań policjanci zabezpieczyli sprzęt służący do kradzieży samochodów. Były to zagłuszarki sygnału GPS, tzw. łamaki (służą do przełamania wkładek w zamkach - przyp. red.) oraz dorobione kluczyki do skradzionych pojazdów. Policjanci zabezpieczyli także tablice rejestracyjne i pojazdy wykorzystywane podczas kradzieży - dodała Klój.

Złodzieje zadbali o wyposażenie
Złodzieje zadbali o wyposażenie
Źródło: KMP Poznań

Policjantom udało się odzyskać wszystkie skradzione auta. Były w nienaruszonym stanie.

- Część tych aut ukryto na podziemnych parkingach, inne w wynajmowanych garażach na terenie Poznania i powiatu poznańskiego. Ich wartość oszacowano na 540 tysięcy złotych. Wszystkie auta, zarówno te odzyskane z kradzieży, jak i pojazdy wykorzystywane do przestępstw, zostały zabezpieczone na policyjnym parkingu - przekazała policjantka.

Skradzione auta ukrywali m.in. w halach garażowych
Skradzione auta ukrywali m.in. w halach garażowych
Źródło: KMP Poznań

Będą odpowiadać w warunkach recydywy

Prokurator przedstawił podejrzanym zarzuty kradzieży z włamaniem, których dokonali wspólnie i w porozumieniu. Ze względu na to, że w przeszłości byli już karani za podobne przestępstwa, teraz będą odpowiadać w warunkach recydywy.

I tak grozi im kara nawet 15 lat pozbawienia wolności. Najbliższe trzy miesiące podejrzani spędzą w areszcie.

W sprawie zatrzymano dwie osoby
W sprawie zatrzymano dwie osoby
Źródło: KMP Poznań
pc

Autorka/Autor: aa/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KMP Poznań

