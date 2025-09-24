W tramwaju skradziono drogi zegarek. Policja szuka tej kobiety

Do kradzieży doszło 12 sierpnia w poznańskim tramwaju linii nr 3. To jedno z ważniejszych połączeń Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Tramwaj jedzie z Naramowic do przystanku Unii Lubelskiej na Starołęce.
Łupem padł markowy zegarek, którego wartość oszacowano na niemal 2 tysiące złotych. Sprawą zajmują się policjanci z Komisariatu Poznań Północ. Policjanci zabezpieczyli monitoring z tramwaju. Mimo że minęło kilka tygodni, dotychczas nie udało się zatrzymać sprawcy.
"Prosimy o kontakt"
Dlatego policjanci zdecydowali się na publikację wizerunku kobiety, która według ich ustaleń może mieć związek ze sprawą.
- Wszystkich, którzy rozpoznają osobę ze zdjęć, bądź mają jakiekolwiek informacje na temat tego zdarzenia, prosimy o kontakt z policjantami z Komisariatu Policji Poznań Północ pod numerem 47 77 146 31 - z osobą prowadzącą sprawę, lub pod czynnym całą dobę numerem 47 77 146 11/12, powołując się na nr sprawy D.II.56011.574.2025.SR - poinformowała mł. asp. Anna Klój z biura prasowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
Autorka/Autor: aa/PKoz
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KMP Poznań