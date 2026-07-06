Na hulajnogach, drogą krajową, ze sporą prędkością
Na Kontakt24 otrzymaliśmy nagranie, na którym widać dwóch młodych mężczyzn, poruszających się bardzo szybko hulajnogami na ulicy Obornickiej w Poznaniu.
Do tej sytuacji doszło w niedzielę około godziny 17. - Nie zdążyliśmy nagrać, jak wjeżdżają z bocznej drogi. Myśleliśmy, że wjadą na chodnik, ale patrzymy, a oni jadą główną ulicą z prędkością około 50 kilometrów na godzinę, zajmując całą szerokość jezdni - zrelacjonował pan Krzysztof.
Przekazał również, że jeden z kierowców, który na wysokości stacji paliw skręcał w lewo, był bliski zderzenia z kierującymi hulajnogami. - Wina byłaby po stronie kierowcy, który wyjeżdżał, mimo że jechali bardzo szybko - wskazał autor nagrania. - To brawura. Droga jest nierówna, w niektórych miejscach są dziury, więc z taką prędkością łatwo o wypadek - dodał.
Pan Krzysztof podkreślił też, że to nie pierwszy raz, gdy widział niebezpieczną sytuację tego typu.
- Są tacy, którzy na hulajnogach jadą bezpiecznie, ale w niektórych przypadkach aż głowa boli. Mieliśmy sytuację w zeszłym roku, gdy jechaliśmy rowerami na drodze rowerowej w Sopocie i z lewej strony szybko wyjechała nam hulajnoga. Facet nie spojrzał nawet na drogę i prawie się z nami zderzył. Takich zachowań jest coraz więcej, zwłaszcza w sezonie letnim - powiedział.
"Powinni jechać chodnikiem"
Autor nagrania nie poinformował policji o sytuacji z ulicy Obornickiej. Pokazaliśmy nagranie rzecznikowi poznańskiej policji.
- W tym miejscu obowiązuje dopuszczalna prędkość do 50 kilometrów na godzinę i nie ma tam drogi rowerowej, więc kierujący hulajnogami powinni jechać chodnikiem z prędkością zbliżoną do poruszania się pieszego - powiedział podkom. Łukasz Paterski.
Przypomniał również, że zgodnie z przepisami maksymalna prędkość poruszania się hulajnogi może wynosić 20 kilometrów na godzinę, a tą można jechać po jezdni tylko wtedy, gdy dopuszczalna prędkość na danym odcinku wynosi nie więcej niż 30 kilometrów na godzinę.
Trudno określić z jaką dokładnie prędkością poruszali się mężczyźni widoczni na nagraniu. Jeśli rzeczywiście było to 50 kilometró na godzinę to w chwili policyjnej kontroli musieliby się liczyć z poważnymi konsekwencjami.
- Policjanci mogą kontrolować prędkość użytkowników hulajnóg elektrycznych przy użyciu ręcznego miernika prędkość bądź na jezdni, jeśli radiowóz jest wyposażony w wideorejestrator. Ograniczenie prędkości do 20 kilometrów na godzinnę powinno być wprowadzone konstrukcyjnie w hulajnodze. Zatem w przypadku zatrzymania do kontroli kierującego hulajnogą, który jedzie szybciej, naraża się on na mandat do trzech tysięcy złotych za nieprawidłowy stan techniczny, wynikający z modyfikacji pojazdu - tłumaczy rzecznik poznańskiej policji.
Policjanci mogą kontrolować prędkość użytkowników hulajnóg elektrycznych przy użyciu ręcznego miernika prędkość bądź na jezdni, jeśli radiowóz jest wyposażony w wideorejestrator.
Co więcej, jeśli dodatkowo zostanie przekroczenia dopuszczalnej prędkości na danej drodze, to również można za to otrzymać mandat.
Do podobnych sytuacji dochodzi też w innych miastach. Kilka dni temu 46-latek jechał z prędkością blisko 70 km/h hulajnogą elektryczną po drodze wojewódzkiej 212 między Kozinem a Czarną Dąbrówką na Pomorzu.