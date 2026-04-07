Awaria w szpitalu, uruchomiono agregaty prądotwórcze

Do awarii doszło we wtorek po godzinie 12. - Jeszcze nie wiadomo, ile potrwa usuwanie usterki. Na razie korzystamy z zasilania awaryjnego - agregatów prądotwórczych - ale nie ma zagrożenia życia i zdrowia dla pacjentów - zaznacza Zuzanna Pankros, rzecznik prasowy szpitala.

Awaryjnie zasilane są wszystkie szpitalne oddziały, a także blok operacyjny, szpitalny oddział ratunkowy i oddział intensywnej opieki medycznej. By zmniejszyć zużycie energii, lecznica wstrzymała prace poradni specjalistycznych czy placówki podstawowej opieki zdrowotnej. - Tomograf i rezonans magnetyczny działają tylko w nagłych sytuacjach zagrażających życiu - dodała rzeczniczka.

Zapewniła, że szpital ma wystarczające zapasy paliwa dla agregatów prądotwórczych.

Do awarii doszło na terenie szpitala. Enea Operator, dostawca energii w Poznaniu, nie otrzymał żadnego zgłoszenia o braku dostawy prądu do placówki.

Pacjenci odsyłani na inne SOR-y

Magistrat poinformował, że szpitalny oddział ratunkowy lecznicy przy ul. Szwajcarskiej działa w trybie ograniczonym. "Pacjenci, których stan nie wymaga pilnej interwencji medycznej, są proszeni o zgłaszanie się do innych SOR-ów w Poznaniu" - podano w komunikacie.

Według nieoficjalnych informacji, do których dotarł tvn24.pl, awaria usunięta zostanie najwcześniej około godziny 20.

