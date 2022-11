Rogale świętomarcińskie znacznie droższe niż przed rokiem

- W zeszłym roku rogale były po 46 złotych za kilogram, w tym po 59 złotych i nie wiem czy to jest ostateczna cena - mówi Agnieszka Briańska z Cukierni Ławica. A to i tak cena daleka od rekordowej. W niektórych cukierniach rogale świętomarcińskie potrafią być dwa razy droższe niż te z Cukierni Ławica.

95 wytwórców rogali

- Aby mógł nosić miano rogala świętomarcińskiego, musi spełniać kilka podstawowych wymagań dotyczących przede wszystkim jego charakterystycznego nadzienia. Rogal świętomarciński jest wypiekany z ciasta "listkującego" zawierającego mąkę pszenną, margarynę, jaja, cukier, mleko, sól, drożdże i aromat. Z kolei nadzienie rogala to masa zawierająca biały mak, cukier, masę jajową, margarynę, orzechy, rodzynki, owoce kandyzowane lub w syropie, okruchy piekarskie i aromat, najczęściej migdałowy lub cytrynowy. Jego kształt to charakterystyczny półksiężyc o masie od 150-250 gram - tłumaczyła prof. dr hab. Anna Gramza-Michałowska z Katedry Technologii Gastronomicznej i Żywności Funkcjonalnej, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

1 rogal = 2,5 godziny tańca

- Z tego właśnie powodu nie jest to produkt dla osób dbających o linię, bo średniej wielkości rogal może dostarczyć ponad tysiąc kalorii - uprzedzała prof. Gramza-Michałowska. To tyle, ile spalamy podczas 2,5 godziny tańca, dwóch godzin jazdy na rowerze, czy 4,5 godziny prasowania.

Festyn zamiast Imienin Ulicy

W poprzednich latach głównym elementem całodniowej imprezy był tradycyjny korowód ze szczudlarzami, dudziarzami, akrobatami i muzykami. Tego dnia organizowany był też kiermasz, na którym na licznych stoiskach można było kupić rogale świętomarcińskie. W tym roku organizator wydarzenia, Centrum Kultury Zamek, zdecydował, że świętowanie odbędzie się w kilku lokalizacjach: na placu Kolegiackim, dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania oraz w parku Chopina odbywać się będą Dni Świętomarcińskie. Całość realizowana jest pod hasłem "Czyń dobro" i dedykowana w szczególny sposób społeczności ukraińskiej - ludziom szukającym schronienia w Poznaniu w obliczu trwającej w ich ojczyźnie wojny. 11 listopada na placu Kolegiackim odbędzie się Kiermasz Świętomarciński, któremu towarzyszyć będą działania performatywne w wykonaniu artystów z Ukrainy i z Polski. W parku Chopina zaprezentują się organizacje pozarządowe. Organizatorzy przygotowali m.in. warsztaty plastyczne i muzyczne, mikrokoncerty, prezentacje, przejażdżki rikszą i rowerem towarowym. Tam też pojawią się organizacje i grupy, które przez wiele lat współtworzyły Korowód Świętomarciński. Prowadzona będzie zbiórka publiczna na rzecz Ukrainy. Po południu na dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania nastąpi uroczyste przekazanie klucza do bram miasta Świętemu Marcinowi. Na scenie wystąpią m.in.: Swarzędzka Orkiestra Dęta, Haydamaky z Andrzejem Stasiukiem oraz Renata Przemyk. 11 listopada świętowanie trwać będzie również na samej ul. Św. Marcin. Przedsięwzięcie "Stary Dobry Święty Marcin" to oddolna inicjatywa podmiotów i organizacji na co dzień funkcjonujących w tym właśnie miejscu. Na odcinku od ul. Kantaka do Ratajczaka działać ma Targ Świętego Marcina. Kupić tam będzie można rogale, miody, chleby, sery, ostrygi, przetwory mięsne i rękodzieło. Stanie też scena, na której odbywać się będą koncerty. Będą warsztaty dla dorosłych i dzieci oraz przechadzki z przewodnikami. W weekend 11-13 listopada restauratorzy działający przy ul. Św. Marcin zapraszają na wyjątkowe dania z gęsiny, specjalne menu, ręcznie szyte upominki oraz wystawę ukazującą historię i tradycje ulicy.