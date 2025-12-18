Logo strona główna
Poznań

Mieszkańcy nie mieli ciepłej wody i ogrzewania. Za wszystkim stał były hydraulik

42-letni hydraulik wycinał z piwnic bloków zawory warte setki złotych
Poznań
Źródło: Google Earth
Były hydraulik pozbawiał mieszkańców Poznania ciepłej wody i ogrzewania. Mężczyzna wycinał z piwnic bloków zawory, by później sprzedać je na złomie. 42-latek został zatrzymany po kilku miesiącach działalności.

Mężczyzna od czerwca do listopada okradał piwnice bloków na terenie Nowego Miasta w Poznaniu. Jak podał podkomisarz Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, łupem 42-latka padały termostatyczne zawory cyrkulacyjne, które odgrywają kluczową rolę w systemie ogrzewania mieszkań.

- Do kradzieży dochodziło na wielu osiedlach, między innymi na Piastowskim, Oświecenia, Lecha, Czecha, Armii Krajowej oraz Orła Białego. Sprawca działał zarówno w dzień, jak i w nocy - konsekwentnie i bez pośpiechu. 42-latek doskonale wiedział, co robi. W przeszłości pracował jako hydraulik, znał konstrukcję instalacji, potrafił szybko i sprawnie demontować zawory oraz był świadomy ich realnej wartości rynkowej - przekazał policjant.

Ukradł ponad 200 zaworów, usłyszał zarzuty

Łącznie mężczyzna ukradł 221 zaworów, powodując straty na blisko 200 tysięcy złotych. - Jego działalność była wyjątkowo uciążliwa dla mieszkańców. Po wycięciu zaworu woda z pionu spływała do piwnic, co skutkowało przerwami w dostawie ciepłej wody oraz ogrzewania w całych klatkach schodowych - opisał Paterski.

42-letni hydraulik wycinał z piwnic bloków zawory warte setki złotych
42-letni hydraulik wycinał z piwnic bloków zawory warte setki złotych
Źródło: KMP w Poznaniu

Skradzione elementy mężczyzna sprzedawał w punktach złomu, otrzymując za jeden zawór zaledwie 10 złotych. - Rzeczywista wartość mogła sięgać nawet kilkuset złotych - wyjaśnił policjant.

Mężczyzna został zatrzymany na początku grudnia. Trafił do aresztu. Usłyszał łącznie 27 zarzutów kradzieży. Grozi mu do pięciu lat więzienia.

Autorka/Autor: mm/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KMP w Poznaniu

