Założyli "call center" pod Poznaniem, oszukiwali seniorów w Niemczech

Starsi ludzie często padają ofiarami oszustw. Policji nie zawsze udaje się odzyskać skradzione pieniądze Źródło: Dariusz Łapiński/Fakty TVN

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

W Poznaniu policjanci zatrzymali sześcioro członków grupy, która prowadziła "call center", by oszukiwać seniorów w Niemczech metodami "na legendę". Dzwonili z Polski, na miejscu inny członek grupy zgłaszał się po gotówkę.

To była wspólna akcja policjantów z Poznania i z Monachium. O pomoc zwróciły się niemieckie służby.

- Z przekazanych informacji wynikało, że od dłuższego czasu na terenie Niemiec dochodzi do prób wyłudzeń pieniędzy od seniorów. Sprawcy działali znaną metodą "na legendę". Niemieccy policjanci dotarli do kilkudziesięciu potencjalnych pokrzywdzonych osób – opisała Iwona Liszczyńska z biura prasowego wielkopolskiej policji.

W większości przypadków z seniorem kontaktowała się kobieta, która podszywała się pod członka rodziny. Zapewniała seniorów, że doszło do wypadku z udziałem bliskiej im osoby. Następnie informowała, że uda się uniknąć prawnych konsekwencji, jeśli przekaże się pewną kwotę pieniędzy.

- Wtedy do akcji wkraczał drugi oszust, który kontynuował rozmowę podając się za policjanta. Jak zawsze w takich sytuacjach sprawcy dążyli do uwiarygodnienia wymyślonej historii, wywierając jednocześnie dużą presję czasu W większości takich przypadków sprawcy nie osiągnęli zamierzonego celu, ponieważ seniorzy orientowali się z kim mają do czynienia i przerywali rozmowę - poinformowała Liszczyńska.

W mieszkaniu zabezpieczono telefony, z których wykonywano połączenia Źródło: KWP Poznań

Zatrzymali "telefonistów"

Poznańscy policjanci przyjrzeli się sprawie i ustalili, że połączenia telefoniczne są wykonywane z Lubonia oraz z poznańskiego Wilczaka. Policjanci ustalili adres "call center" i 15 maja zatrzymali sześć osób.

- W mieszkaniu zatrzymali łącznie sześć osób, cztery kobiety i dwóch mężczyzn w wieku od 17 do 34 lat. Są to obywatele Niemiec i Polski od dłuższego czasu zamieszkujący w Poznaniu i powiecie poznańskim. Jak wynika z materiału dowodowego wszystkie zatrzymane osoby pełniły rolę telefonistów, którzy znajdują się najwyżej w hierarchii grypy przestępczej – wskazała policjantka.

Zatrzymano "telefonistów" Źródło: KWP Poznań

Wiadomo, że w lokalu zabezpieczono również kilkadziesiąt telefonów komórkowych. Dokładnie tych, z których nawiązywano połączenia do seniorów. Zatrzymani będą odpowiadać za udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz usiłowanie wyłudzenia pieniędzy.

Za te przestępstwa grozi kara do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Policja ostrzega przed oszustwami "na wnuczka" i "na policjanta" Źródło: KRP V

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo