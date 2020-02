Strzelali racami w sektor rodzinny. Jeden z pseudokibiców skazany

Zaczęło się od skradzionej oprawy

- Tuż po rozpoczęciu meczu okazało się, że kibice z Poznania ukradli oprawę meczową przywiezioną przez gdańskich fanów piłki nożnej. Ta oprawa nie została wniesiona na sektor, ponieważ ochrona tego zabroniła. Jak się później okazało, wielkoformatowe oprawy sektorowe trafiły na trybuny zajmowane przez najbardziej zagorzałych kibiców Lecha Poznań, tam zostały wywieszone do góry nogami, a następnie zostały spalone. To rozwścieczyło gdańskich kibiców - wyjaśnia Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji.

Do szpitala trafiła 17-latka, która została trafiona racą. Jak informuje "Głos Wielkopolski", wypaliła ona dziurę w spodniach dziewczyny i poparzyła ją w nogę.

Policja interweniowała w przerwie

Do incydentów mogło dojść jednak już wcześniej, ale w porę interweniowała policja. Jak informuje Borowiak, w przerwie meczu kibice gości wyłamali część ogrodzenia i próbowali przedostać się na sektor fanów Lecha. - Ochrona skutecznie ich powstrzymała, ale sytuacja była na tyle napięta, że kierownik do spraw bezpieczeństwa poprosił policję o wejście na stadion. Udało się skutecznie odseparować kibiców z Gdańska, którzy chcieli przedrzeć się ze swojego sektora na trybuny zajmowane przez poznańskich kibiców; nie doszło do żadnej konfrontacji - mówił Borowiak.