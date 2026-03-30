Poznań

Była dyrektorka zoo przed sądem. Przesłuchają 76 świadków

Ewa Zgrabczyńska wyraziła zgodę na publikację wizerunku i podawanie jej pełnych danych osobowych
Ewa Zgrabczyńska nie przyznaje się do zarzutów z aktu oskarżenia
Źródło: TVN24
Przekroczenie uprawnień i poświadczenie nieprawdy w fakturach - to dwa z ośmiu zarzutów prokuratury wobec Ewy Zgrabczyńskiej. Była dyrektorka zoo złożyła dziś w sądzie wyjaśnienia i po raz kolejny przekonywała, że oskarżenia są bezpodstawne.

W poniedziałek przed poznańskim sądem ruszył proces byłej dyrektorki zoo. Ewa Zgrabczyńska (zgodziła się na publikację danych - przyp. red.) pojawiła się na pierwszej rozprawie, podczas której złożyła obszerne wyjaśnienia, odnosząc się do każdego ze stawianych jej zarzutów.

Była dyrektorka nie przyznaje się do winy

Prokuratura oskarżyła ją o popełnienie łącznie ośmiu przestępstw. Według śledczych, była dyrektorka przekroczyła swoje uprawnienia i wyrządziła poznańskiemu samorządowi szkody o łącznej wartości około 70 tys. zł. Śledczy zarzucili Zgrabczyńskiej, że poświadczyła nieprawdę w dokumentach, potwierdzając wykonanie na rzecz zoo usług, które w rzeczywistości nie zostały zrealizowane. Chodziło m.in. o zakup drewnianych klatek, czy remont budynku dyrekcji. W zamian za swoje działanie dyrektorka miała otrzymać od jednego z usługodawców 17 tys. zł.

Była dyrektora zoo nie przyznaje się do zarzutów z aktu oskarżenia
Była dyrektora zoo nie przyznaje się do zarzutów z aktu oskarżenia
Oskarżonej zarzucono także korzystanie ze służbowego samochodu do celów prywatnych. Dodatkowo kupione na potrzeby zoo karmę, szczepionki oraz lekarstwa przeznaczyła dla swoich zwierząt, a zatrudnionemu w ogrodzie weterynarzowi zleciła ich leczenie i różne zabiegi. Według prokuratury w ten sposób była dyrektorka przywłaszczyła należące do miasta mienie o wartości ponad tysiąc złotych. Była dyrektorka została również oskarżona o to, że, wykorzystując swoje stanowisko, poleciła pracownikowi zoo złożenie w toku prowadzonego śledztwa korzystnych dla niej, fałszywych zeznań.

"Nigdy nie zadziałałabym na szkodę zwierząt"

W czasie poniedziałkowej rozprawy w poznańskim sądzie rejonowym Ewa Zgrabczyńska nie przyznała się do winy i złożyła szczegółowe wyjaśnienia. - Nigdy nie zadziałałabym na szkodę zwierząt powierzonych mojej opiece, nawet w sposób pośredni, uszczuplając budżet. Całą sprawę traktuję jako retorsję pracowniczą przygotowaną w celu ukrycia naruszeń prawa przez kilku pracowników - powiedziała.

Ewa Zgrabczyńska wyraziła zgodę na publikację wizerunku i podawanie jej pełnych danych osobowych
Ewa Zgrabczyńska wyraziła zgodę na publikację wizerunku i podawanie jej pełnych danych osobowych
Dodała, że jej sprawa została wykorzystana przez poznański urząd miasta do zmiany sposobu funkcjonowania zoo "z misyjnego, ratującego zwierzęta na biznesowy". - Zarzucane mi czyny są absurdalne, szczególnie w świetle ich zakresu, potencjalnych korzyści, takich jak kwota 7 tys. zł z 60 tys. zł za faktury - oceniła oskarżona. Mówiąc na przykład o sprawie klatek wykonywanych na rzecz poznańskiego zoo, była dyrektorka powiedziała, że były one robione regularnie, a ich liczba w magazynie ogrodu była większa niż liczba skrzyń wynikających z zapisów faktur. - Klatki zoo nie były w jakikolwiek sposób oznaczane. Przy ewakuacji ponad 250 dużych drapieżników w trakcie wojny, w trakcie ratowania zwierząt, krążyły po Europie i w żaden sposób dyrektor główny jednostki nie może mieć, bo i skąd, świadomości, czy konkretna nieoznaczona klatka została wykonana, czy też nie, na terenie zoo i przez kogo. Dyrektor w jednostce takiej jak zoo podpisuje rocznie od 1,5 tysiąca do 3 tysięcy faktur - mówiła oskarżona.

Prokuratura przesłuchała 120 świadków, w sądzie pojawi się 76

Prokuratorka Alicja Małasiak w rozmowie z dziennikarzami przed poniedziałkową rozprawą wskazała, że głównymi dowodami przeciwko byłej dyrektorce są zabezpieczone dokumenty i zeznania świadków. Prokurator dodała, że w tej sprawie zarzuty przedstawiono łącznie ośmiu osobom - z czego siedem przyznało się do winy.

Wśród oskarżonych jest była księgowa ogrodu zoologicznego, a reszta to osoby, które świadczyły na rzecz zoo różne usługi. Prokuratorka wskazała, że wobec trojga oskarżonych zapadły już prawomocne wyroki, a sprawy pozostałych toczą się przed sądem w odrębnych postępowaniach.

Prokuratorka Alicja Małasiak powiedziała dziennikarzom, że sąd przesłucha 76 świadków
Prokuratorka Alicja Małasiak powiedziała dziennikarzom, że sąd przesłucha 76 świadków
Prokurator oceniła, że proces byłej dyrektorki zoo może być długi, bo w tej sprawie zeznania ma złożyć 76 świadków. Dodała, że w postępowaniu przygotowawczym przesłuchano ponad 120 osób. Była dyrektorka poznańskiego ogrodu zoologicznego została zatrzymana na polecenie prokuratury w marcu 2024 r. Przedstawiono jej wówczas zarzuty dotyczące m.in. nadużycia uprawnień, oszustwa, przywłaszczenia mienia i poświadczenie nieprawdy. W czasie śledztwa podejrzana nie przyznała się do winy. Oskarżonej grozi do 10 lat więzienia..

TVN24 HD

pc
Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP

Aleksandra Arendt-Czekała
Aleksandra Arendt-Czekała
Dziennikarka tvn24.pl
