Uratowała tygrysy, dwa lata zajmowała się nią prokuratura. Chodziło o kastrację zwierząt

Ewa Zgrabczyńska, dyrektor poznańskiego zoo, zasłynęła w całej Polsce akcją ratowania tygrysów przewożonych z Włoch do Rosji w nieodpowiednich warunkach.

Nielegalna hodowla pod Śremem była dla nich jak piekło. Potężne dzikie koty dosłownie taplały się w kałuży błota z moczem i odchodami. - One nie miały jednego centymetra kwadratowego suchego miejsca, my tę wodę im wypompowywaliśmy [z klatki - red.] - opisywała Ewa Zgrabczyńska.

"Obóz koncentracyjny dla zwierząt"

Ekipa poznańskiego zoo wkroczyła na teren razem z policjantami i wolontariuszami fundacji Viva! pod koniec czerwca 2017 roku i rozpoczęła wielką ewakuację z, jak to nazywali, "obozu koncentracyjnego dla zwierząt".

Większość z nich to gatunki zagrożone. Ich wartość rynkową szacowano na około cztery miliony złotych, choć na czarnym rynku jest jeszcze wyższa.

Tygrysy dłużej tam zostać nie mogły. Ewakuowano je, jako jedne z pierwszych. Przyśpiono je i przetransportowano do poznańskiego zoo w specjalnie przygotowanych do tego celu boksów. Tam miały czekać do końca postępowania, jakie toczyło się w sprawie prowadzenia nielegalnej hodowli.