Poznań Runął z kilkunastu metrów. Paralotniarz nie żyje

Do zdarzenia doszło w Pile

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Do wypadku doszło w sobotę (11 kwietnia). Według informacji, którą dostaliśmy na Kontakt24, po godzinie 18 na pilskim lotnisku spadł z wysokości kilkunastu metrów paralotniarz. - Przed godziną 19 dyżurny otrzymał informację, że na terenie lotniska przy ulicy Kołobrzeskiej doszło do wypadku paralotniarza. Ze wstępnych informacji wynika, że paralotniarz upadł z wysokości około 10-12 metrów, są to bardzo wstępne informacje - przekazała redakcji Kontakt24 młodsza aspirant Weronika Majcher z Komendy Powiatowej Policji w Pile.

Jak dodała, na miejsce przyjechał Zespół Ratownictwa Medycznego, który przetransportował 48-letniego mężczyznę do szpitala. O zdarzeniu została poinformowana Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.

- Z tego co jest mi wiadome, w dniu dzisiejszym mężczyzna zmarł w Szpitalu Specjalistycznym w Pile - poinformowała mł. asp. Majcher.

Okoliczności wypadku, w którym zginął 48-latek, wyjaśnia policja pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Pile.