Poznań

Wpadli do rzeki, kierowca zmarł w szpitalu

Śmiertelny wypadek na ulicy Limanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Źródło: Google Earth
Auto, które prowadził 21-latek wpadło do rzeki. Kierowca i pasażerka zostali przewiezieni do szpitala. Mężczyzny nie udało się uratować.

Do wypadku doszło w niedzielę (14 grudnia) po godzinie 18 na ulicy Limanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

- Kierujący samochodem marki Peugeot najprawdopodobniej nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na pobocze, a następnie wpadł do rzeki Ołobok - podała aspirant Ewa Golińska-Jurasz z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim.

Śmiertelny wypadek na ulicy Limanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim
Śmiertelny wypadek na ulicy Limanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim
Źródło: KP PSP w Ostrowie Wielkopolskim

Kierujący i pasażerka zostali przewiezieni do szpitala. 21-letniego mieszkańca Ostrowa Wielkopolskiego nie udało się uratować.

Zjechała ze swojego pasa, nie żyje. Dwie osoby są ranne

Zjechała ze swojego pasa, nie żyje. Dwie osoby są ranne

Wrocław
Skomplikowana akcja ratunkowa w Tatrach. Turystka spadła z dużej wysokości

Skomplikowana akcja ratunkowa w Tatrach. Turystka spadła z dużej wysokości

Kraków

- Okoliczności tego zdarzenia są wyjaśniane. Czynności prowadzone są pod nadzorem prokuratora - dodała policjantka.

Autorka/Autor: mm

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KP PSP w Ostrowie Wielkopolskim

Ostrów WielkopolskiWypadekPolicja
