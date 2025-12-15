Wpadli do rzeki, kierowca zmarł w szpitalu

Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie) Źródło: Google Earth

Do wypadku doszło w niedzielę (14 grudnia) po godzinie 18 na ulicy Limanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

- Kierujący samochodem marki Peugeot najprawdopodobniej nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na pobocze, a następnie wpadł do rzeki Ołobok - podała aspirant Ewa Golińska-Jurasz z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim.

Kierujący i pasażerka zostali przewiezieni do szpitala. 21-letniego mieszkańca Ostrowa Wielkopolskiego nie udało się uratować.

- Okoliczności tego zdarzenia są wyjaśniane. Czynności prowadzone są pod nadzorem prokuratora - dodała policjantka.

