Wpadli do rzeki, kierowca zmarł w szpitalu

Do wypadku doszło w niedzielę (14 grudnia) po godzinie 18 na ulicy Limanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim.
- Kierujący samochodem marki Peugeot najprawdopodobniej nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na pobocze, a następnie wpadł do rzeki Ołobok - podała aspirant Ewa Golińska-Jurasz z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim.
Kierujący i pasażerka zostali przewiezieni do szpitala. 21-letniego mieszkańca Ostrowa Wielkopolskiego nie udało się uratować.
- Okoliczności tego zdarzenia są wyjaśniane. Czynności prowadzone są pod nadzorem prokuratora - dodała policjantka.
Autorka/Autor: mm
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KP PSP w Ostrowie Wielkopolskim