Weszli do mieszkania, w środku znaleźli ciało 32-latki

Do zdarzenia doszło w Kościanie Źródło: Google Earth Pro

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Zgłoszenie wpłynęło w poniedziałek wieczorem. Zaniepokojona rodzina 32-latki poinformowała policję, że od pewnego czasu nie ma żadnego kontaktu telefonicznego z kobietą. Funkcjonariusze pojechali to zweryfikować, ale pod wskazanym adresem nikt nie odpowiadał i nie otwierał drzwi. O pomoc poproszono straż pożarną.

- Po otworzeniu drzwi okazało się, że w mieszkaniu znajduje się ciało 32-letniej kobiety. Przebywał tam również jej mąż, z którym kontakt był znacznie utrudniony ze względu na upojenie alkoholowe. Miał 2,2 promila alkoholu w organizmie - poinformował st. asp. Jarosław Lemański, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Kościanie.

30-latek został przewieziony do policyjnej celi, gdzie trzeźwieje. Potem zostanie przesłuchany.

Mieli Niebieską Kartę

Na miejscu pojawił się też prokurator, technicy i biegły medycyny sądowej. - Podczas czynności na miejscu nie udało się ustalić, co było przyczyną śmierci kobiety. - Wiemy, że zgon nastąpił od 6 do 12 godzin wcześniej. Na twarzy kobiety były widoczne pewne zasinienia, ale nie przyczyniły się one do jej śmierci. Wszystkie okoliczności wyjaśni sekcja zwłok - przekazał st. asp. Lemański.

Jak ustalili śledczy, małżeństwo przeprowadziło się do Kościana dwa miesiące temu. 32-latka i 30-latek mieszkali sami. - Nie przeprowadzaliśmy tam interwencji. nie było zgłoszeń. Ale pod koniec stycznia skontaktowała się z nami komenda, która przekazała, że ta rodzina jest objęta Niebieską Kartą - dodał rzecznik kościańskiej policji.

OGLĄDAJ: TVN24 HD