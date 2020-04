Ksiądz będzie święcił pokarmy z kabrioletu

Z pomysłem "chodził dość długo"

Ksiądz przyznał, że z pomysłem "chodził dość długo". - Bo święcenie palm czy pokarmów to nie jest dogmat wiary, który musi być, ale jest to jakoś zakorzenione w naszej tradycji – wyjaśnił.

- Ale pomyślałem, że to przecież ja mogę pojechać do ludzi i święcić z bezpiecznej odległości – powiedział.

Parafianie zaproponowali, by ksiądz przemieszczał się bryczką, ale odmówił, "bo to wyglądałoby na jakieś szlacheckie zapędy" – ocenił. Postawił na kabrioleta, bo ma otwarty, składany dach. - Nie trzeba nawet wychodzić z samochodu - skomentował.

Było ogłoszenie, jest odpowiedź

Kustosz zamieścił na swoim profilu społecznościowym ogłoszenie, że poszukuje do wypożyczenia samochód typu kabriolet. Na ogłoszenie księdza zareagowali parafianie. Pod wpisem zamieścili komentarze, że "to świetny pomysł, udostępnić innym proboszczom", "w bloku, to by można koszyczek na sznurku spuścić z okna" lub "to taki neapolitański zwyczaj".