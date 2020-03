"Nie bądźcie egoistami. Nie nadwyrężajcie służb". Apel ratownika

"Kochani! Mamy piękny słoneczny dzień a z drugiej strony to czego byśmy nie chcieli, czyli pandemia. Przemierzając ulice Rawicza, zobaczyłem bardzo dużą liczbę młodych osób, młodzieży w wieku szkolnym, przemierzających je na odcinkach między marketami, stacjami paliw. Gromadzą się w różnych miejscach, niestety nie omijają skupisk ludności. I to mimo wszelkich zaleceń, wskazówek, uwag. (…)Takie zachowania powodują niestety zubożenie naszych sił i środków. I to w sposób znaczący. Im więcej nas na ulicach, tym większa potencjalne zagrożenie. Wszystkie służby medyczne i siłowe angażują potężne środki w to, żeby żyło nam się bezpiecznie" - mówi na nagraniu Piotr Chudy.