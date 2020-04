Nie zatrzymał go „lizak”, „koguty” też nie. Policyjny pościg ulicami Kalisza

Kilka radiowozów ścigało kierowcę rovera, który nie chciał się zatrzymać do rutynowej kontroli. Do zdarzenia doszło w czwartek wieczorem w Kaliszu.

Czeka na przesłuchanie

Badanie alkomatem wykazało, że 33-latek z Kalisza był trzeźwy. Ale szybko okazało się, że nie miał uprawnień do prowadzenia auta. Policja sprawdza, czy to jedyny powód, dla którego chciał uniknąć kontroli.

- Zabezpieczyliśmy przy kierowcy marihuanę. Dlatego od mężczyzny pobrano też krew do badań. Chcemy wiedzieć, czy mógł być pod wpływem jakichś środków odurzających. Jeśli tak, by się okazało to wówczas mężczyźnie groziłoby za to nawet do 2 lat pozbawienia wolności – tłumaczy Jaworska-Wojnicz.