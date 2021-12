Chciał wyłudzić 722 tysiące rekompensaty za chryzantemy. Skończyło się 10 tysiącami grzywny

Takie straty postanowił zgłosić jeden z mieszkańców powiatu kaliskiego. Mężczyzna złożył do oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kaliszu wniosek o dotację. W piśmie poinformował urzędników, że wyprodukował 36 tysięcy chryzantem doniczkowych, których nie sprzedał właśnie ze względu na wprowadzone w tym czasie obostrzenia.

Chciał, by wypłacono mu 722 tysiące złotych w ramach rządowej rekompensaty.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kaliszu o sprawie zawiadomiła prokuraturę. Śledczy ustalili, że mężczyzna nie dysponował żadnymi dokumentami dotyczącymi uprawy roślin. Twierdził, że kwiaty podarował mu 95-letni dziadek, który wkrótce potem zmarł. - Nie zgłosił darowizny, nie miał zgody na dostarczanie wody niezbędnej do podlewania roślin i nie posiadał odpowiedniego areału ziemi do uprawy tak dużej ilości kwiatów – tłumaczył wówczas rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim Maciej Meler.

Wyrok w zawieszeniu i grzywna

W trakcie procesu mężczyzna nie przyznał się do winy. Kwestionował też prawidłowość kontroli przeprowadzonej przez pracowników ARiMR. Poinformował też sąd, że chciał dokonać korekty pierwotnie złożonego wniosku.

Kaliski sąd uznał go za winnego tego, że "działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej usiłował doprowadzić Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w kwocie 722 960 złotych" i skazał go na rok więzienia w zawieszeniu na trzy lata. Dodatkowo ukarał o grzywną w wysokości 10 tysięcy złotych.