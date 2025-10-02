"Usłyszeli dźwięk dzwonka zza jednego z grobów"

Do zdarzenia doszło w Jarocinie Źródło: Google Earth

Nietypowa interwencja policji na cmentarzu przy Alei Niepodległości w Jarocinie (Wielkopolska). Pod koniec września o pomoc do funkcjonariuszy zwróciła się 73-latka. Okazało się, że kobieta zgubiła torebkę, w której miała przede wszystkim dokumenty oraz pieniądze przeznaczone na opłatę dla firmy kamieniarskiej.

- Policjanci Wydziału Kryminalnego natychmiast zajęli się sprawą. W pierwszej kolejności sprawdzili monitoring, który zarejestrował starszą panią z torbą przebywającą na cmentarzu. Na jednym z nagrań zauważyli, że kobieta przechodząc kolejną alejką torby już nie ma – zrelacjonowała Agnieszka Zaworska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie.

Nietypowa interwencja na cmentarzu w Jarocinie Źródło: KPP Jarocin

Policjanci przeszukali nekropolię. Wiedzieli, że znajduje się w niej telefon, dlatego co jakiś czas dzwonili na podany przez seniorkę numer. - Po kilkunastu minutach usłyszeli dźwięk dzwonka dochodzący zza jednego z nagrobków. Torebkę wraz zawartością zgłaszającej udało się odzyskać i przekazać jeszcze tego samego dnia. Seniorka nie kryła radości z odzyskania swoich skromnych oszczędności - przekazała Zaworska.