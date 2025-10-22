Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Poznań

Historyk, harcerz, przyjaciel dzieci. Nie żyje profesor Zbigniew Pilarczyk

|
Prof. Zbigniew Pilarczyk podczas Tygodnia Przedszkolaka w Muzeum Powstania Wielkopolskiego
Nie żyje prof. Zbigniew Pilarczyk
Źródło: WIelkopolskie Muzeum Niepodległości
We wtorek zmarł profesor Zbigniew Pilarczyk, były prorektor Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza i prodziekan Wydziału Historycznego, redaktor naczelny Poznańskich Zeszytów Fortyfikacyjnych. Uwielbiał rysować, był między innymi twórcą postaci Kuby i Helenki – małych powstańców, przy pomocy których opowiadał historię Powstania Wielkopolskiego.

O śmierci prof. Zbigniewa Pilarczyka poinformowała jako pierwsza rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Bogumiła Kaniewska.

Wykładowca akademicki zmarł nagle we wtorek. Jak przypomniała rektor, w latach 2008-2016 był prorektorem UAM, wcześniej w latach 2002–2008 był prodziekanem ds. dydaktycznych Wydziału Historycznego oraz kierownikiem Zakładu Historii Wojskowości. Był harcerzem, co wielokrotnie podkreślał. W 2005 roku odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2025 – Krzyżem Oficerskim.

Profesor Zbigniew Pilarczyk urodził się w 1950 roku we Wronkach. Ukończył Liceum Pedagogiczne w Trzciance, a potem studia na wydziale filozoficzno-historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i z tą uczelnią związał się na całe życie. Był wybitnym specjalistą od historii wojskowości, fortyfikacji i harcerstwa. Sam był harcerzem i instruktorem ZHP. Pracę doktorską obronił tematem "Obronność miasta Poznania w latach 1253–1783", rozprawę habilitacyjną napisał o "Fortyfikacjach na ziemiach koronnych Rzeczypospolitej w XVII wieku". Był nie tylko specjalistą w zakresie historii wojskowości i fortyfikacji, a także badaczem historii harcerstwa.

"Pełen pogody ducha i energii"

"Człowiek wielkiej dobroci i życzliwości, pełen pogody ducha i energii. Dziękuję Ci Zbyszku za Twoją pomoc w czasie mojego prorektorowania, za każdego bożonarodzeniowego aniołka, za dwie rektorskie laleczki stojące na moim biurku. Za to, że byłeś" - napisała rektor UAM.

Profesor Pilarczyk laleczki i aniołki tworzył po godzinach. Był też świetny rysownikiem, jego rysunki można było obejrzeć m.in. w wielu publikacjach zespołu i szkoły "Łejery", której był przyjacielem i przez krótki okres był w niej nauczycielem historii. Pracował wówczas nad materiałami edukacyjnymi dla uczniów klas 4-6 i postanowił sprawdzić je w praktyce. Jako wykładowca akademicki zatrudniony został w szkole (mającej po jednej klasie na rok), uczniom przynosił wydrukowane kserówki opracowanych przez siebie materiałów opatrzonych własnymi rysunkami. Wielu z nich do dzisiaj wspomina, że nie spotkało na swojej drodze takiego pasjonata historii.

Jest twórcą postaci Kuby i Helenki – małych powstańców, przy pomocy których opowiadał historię Powstania Wielkopolskiego swoim wnukom, a potem najmłodszym gościom Muzeum Powstania Wielkopolskiego. "Stworzył z ich postaciami kolorowanki. Więcej już niestety nie będzie… ale Kuba i Helenka pozostaną w Muzeum jako symbole historii o Powstaniu Wielkopolskim" - napisało Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, które przypomniało, że był przewodniczącym Rady Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości.

Marcin Wiśniewski, kierownik muzeum podkreśla, że prof. Pilarczyk był człowiekiem "niezwykle oddanym badaniu i popularyzowaniu dziejów Poznania oraz Powstania Wielkopolskiego". "Był człowiekiem niezwykle zaangażowanym, z ogromnym szacunkiem do historii i tych, którzy ją tworzyli. Potrafił zarażać pasją, inspirować do działania, a przy tym zachowywał skromność i serdeczność, które zjednywały mu ludzi. Pozostanie w mojej pamięci jako autorytet – nie tylko naukowy, ale i ludzki" - napisał.

"Wybitny historyk" i "cudowny człowiek"

Biuro prasowe uczelni podkreśliło, że zawsze chętnie dzielił się swoją wiedzą i z pasją opowiadał o historii, także przedstawicielom różnych redakcji. "Będzie nam Go brakowało..." - napisali.

Wydział Historyczny podkreśla, że był wybitnym historykiem specjalizującym się w historii wojskowości.

Społeczność akademicka w komentarzach pisze o nim jako o "człowieku wielkiej kultury i erudycji".

"Cudowny Człowiek z fenomenalnym poczuciem humoru i ogromną życzliwością" - napisał prof. Piotr Łuszczykiewicz.

"Jeden z moich ulubionych wykładowców. Sympatyczny, ciepły, inteligentny człowiek z harcerską lilijką w klapie", "Wspaniałe zajęcia prowadził!", "Wspaniały człowiek z którym można było porozmawiać. Ogromna życzliwość i zrozumienie dla studentów" - piszą jego byli studenci. Jego śmierć byli studenci nazywają "końcem pewnej epoki".

Prof. Pilarczyk podczas Tygodnia Przedszkolaka w Muzeum Powstania Wielkopolskiego
Prof. Pilarczyk podczas Tygodnia Przedszkolaka w Muzeum Powstania Wielkopolskiego
Źródło: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości

Profesora pożegnała też redakcja Życia Uniwersyteckiego, której był przez lata opiekunem. "Z wielkim zaangażowaniem prowadził nas przez meandry Życia Uniwersyteckiego" - napisali dziennikarze gazety.

Autor wielu publikacji o historii miasta

Wydawnictwo Miejskie Posnania przypominiało, że profesor Zbigniew Pilarczyk był autorem wielu książek i redaktorem naczelnym "Poznańskich Zeszytów Fortyfikacyjnych". Był też wieloletnim członkiem kolegium redakcyjnego "Kroniki Wielkopolski".

Kilka dni temu prof. Pilarczyk był na premierze publikacji Poznańskiego Centrum Dziedzictwa "Po poznańsku. Raport o niematerialnym dziedzictwie miasta", w którym znalazł się jego artykuł poświęcony tradycjom ułańskim w Poznaniu.

Profesora pożegnała także Unia Wielkopolan, stowarzyszenie na rzecz regionalizmu, którego był wiceprezydentem. "Jeszcze w ostatni czwartek, wspólnie przygotowywaliśmy Galę Dni Pracy Organicznej - szok, niedowierzanie" - napisali.

"Dobry duch różnych spraw"

Profesora Zbigniewa Pilarczyka żegnają także urzędnicy. "Bardzo będzie brakowało Profesora nam wszystkim. Cudowny człowiek nauki, kultury i Poznania, niepowetowana strata" - napisał Marcin Kostaszuk, wicedyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania.

"Dobry duch różnych spraw, pełen życzliwości dla drugiego człowieka. Widzieliśmy się kilka dni temu, żartowaliśmy..." - wspomina Grzegorz Ganowicz, przewodniczący Rady Miasta Poznania.

"Zawsze gotów do pomocy, wychowawca wielu pokoleń"

Swojego harcmistrza pożegnali też członkowie Związku Harcerstwa Polskiego. "Wychowany w harcerskim duchu służby, przez całe życie wierny ideałom harcerskim. Zawsze gotów do pomocy, wychowawca wielu pokoleń młodych ludzi, którym przekazywał nie tylko wiedzę, ale i wartości - braterstwo, odpowiedzialność, miłość do Ojczyzny (...) Człowiek wielkiej dobroci i życzliwości, pełen pogody ducha i energii. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako Druh, który wiernie służył Bogu, Polsce i bliźnim. Czuwaj!" - napisała Chorągiew Wielkopolska ZHP im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919.

Prof. Pilarczyk 8 lipca odebrał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenie zostało mu wręczone w Pałacu Prezydenckim w Warszawie przez Prezydenta RP, w uznaniu za wybitne zasługi na rzecz wychowania pokoleń młodzieży w duchu idei harcerskiej oraz kształtowanie postaw patriotycznych.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Filip Czekała

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości

Udostępnij:
Filip Czekała
Filip Czekała
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Arena Ursynów przejdzie modernizację
Rozbudują Arenę Ursynów. Nowa trybuna i remont wnętrz
WARSZAWA
imageTitle
Grzegorz Krychowiak zagra w Polsce. Sensacyjny kierunek
EUROSPORT
Oskarżony Piotr G. na sali Sądu Okręgowego w Gdańsku
Ciała noworodków w piwnicy. Ruszył proces ojca i córki
Trójmiasto
Anna-Teresa Tymieniecka i Jan Paweł II
Przyjaciółka pisała do papieża o wielkim skandalu w Kościele. Tak zareagował
Polska
Samsung XR
Samsung rusza do wyścigu z Apple i Metą
BIZNES
Iga Świątek w Ostrawie czuje się jak w domu
Iga Świątek dostała list od Taylor Swift
Kultura i styl
Zaatakował byłego pracodawcę młotkiem
Uderzył byłego pracodawcę młotkiem w głowę
Lublin
Zamieszki w Dublinie
Spalony samochód policji. Zamieszki na proteście antyimigranckim
Świat
Radosław Sikorski, Péter Szijjártó
Znów gorąco na linii Sikorski-Szijjarto. "Jestem dumny z polskiego sądu"
Polska
Jesień, wiatr
Silny wiatr. Są alarmy, będą kolejne
METEO
Sprawca kolizji podpalił cudze auto
Niemal wjechał w inne auto, później je podpalił. Był pijany i wiózł narkotyki
WARSZAWA
Dziecko trafiło do szpitala (zdjęcie ilustracyjne)
Była impreza, jej córka nie chciała spać. Dziecko w szpitalu, matka w areszcie
Kujawsko-Pomorskie
Via Baltica przy polsko-litewskim przejściu granicznym Budzisko-Kalvarija
Od grudnia więcej płatnych dróg
BIZNES
Porzucone fragmenty sprzętu wędkarskiego zagrażają ptakom
Nie tylko ryby na haczyku. Ptaki ofiarami wędkarzy
WARSZAWA
22 1400 s1 cl-0003
Kaczyński przesłuchany. "Wszystkie pytania zakończyły się odpowiedziami"
Polska
pap_20151021_21M (1)
Mamy stanowisko prokuratury w sprawie Katarzyny Tusk
Polska
Warszawa, 11.10.2025. Manifestacja zwolenników Prawa i Sprawiedliwości na Placu Zamkowym w Warszawie
"Tusk ściąga dziesiątki tysięcy imigrantów"? Ostra manipulacja liczbami
Michał Istel
imageTitle
Barcelona przyjeżdża do Płocka. "Mecz tygodnia"
EUROSPORT
Policja zatrzymała trzech mężczyzn podejrzanych o zabójstwo i podpalenie mieszkania
Brutalnie pobili, nieprzytomnych podpalili na stosie z mebli
Lublin
W miejscu biurowca powstaje prywatny akademik
W miejscu biurowca, który dał początek Mordorowi, budują prywatny akademik
WARSZAWA
Straż Graniczna na lotnisku
Na Lotnisku Chopina zatrzymano cudzoziemca ściganego w sprawie zbrodni wojennych
WARSZAWA
pap_20250225_0WW
Kosztowny atak hakerski. Straty dla gospodarki liczone w miliardach
BIZNES
Charków, Ukraina
Rosjanie uderzyli w przedszkole. Zełenski: to splunięcie w twarz
Świat
Kalendarz szczepień dorosłych jest skomplikowany
Naukowcy: szczepionka na COVID-19 pomaga w immunoterapii
Zdrowie
shutterstock_2323945857
"Powinniśmy utrzymać czas zimowy". Neurobiolożka tłumaczy dlaczego
Anna Bielecka
Awionetka zatonęła w jeziorze
Wyciągnął z wody pilota awionetki. "Miałem bardzo mało czasu, chyba pobiłem życiówkę"
Katowice
Eric Lu
Te decyzje zapadały w 15 minut, a mogły mieć wpływ na wynik Konkursu Chopinowskiego 
Kultura i styl
Radni zdecydują o pilotażowym zakazie sprzedaży alkoholu nocą
Nocna sprzedaż alkoholu pod lupą. Lekarze apelują o zmiany w prawie
Piotr Wójcik
Przyszli razem na komendę
Przyszedł z partnerką do komendy i trafił do aresztu
Białystok
Jezioro Salton Sea w Kalifornii
Tydzień nad tym jeziorem może wywołać zmiany w płucach
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica