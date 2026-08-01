Poznań Ciało przed blokiem w Trzciance. Policjanci zaatakowani w trakcie interwencji Oprac. Bartłomiej Plewnia |

"Przemoc to nie jest sprawa prywatna" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Policja Podkarpacka

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Policjanci interweniowali w sobotę w okolicy jednego z bloków w Trzciance, gdzie doszło do zabójstwa z użyciem maczety. Pierwszą informację o zdarzeniu otrzymaliśmy na Kontakt24.

- Po przyjeździe na miejsce policjanci zostali zaatakowani przedmiotem przypominającym maczetę - przekazała młodsza aspirant Beata Grandtke, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie.

Ciało mężczyzny przed blokiem w Trzciance

Jak powiedziała rzeczniczka, jeden z policjantów został zraniony w rękę. - Ponieważ ich zdrowie i życie było zagrożone, a napastnik nie reagował na polecenia, dwóch policjantów użyło broni i postrzelili napastnika - relacjonowała. Policjantka zaznaczyła, że zarówno ranny policjant, jak i postrzelony napastnik trafili do szpitala. - Przed blokiem, do którego wezwana była interwencja, policjanci ujawnili ciało mężczyzny. Był to ojciec napastnika - poinformowała Grandtke. Jak dodała rzeczniczka, pod nadzorem prokuratury przeprowadzone będą oględziny. Ustalany jest dokładny przebieg tego zdarzenia.