Ciało przed blokiem w Trzciance. Policjanci zaatakowani w trakcie interwencji
Policjanci interweniowali w sobotę w okolicy jednego z bloków w Trzciance, gdzie doszło do zabójstwa z użyciem maczety. Pierwszą informację o zdarzeniu otrzymaliśmy na Kontakt24.
- Po przyjeździe na miejsce policjanci zostali zaatakowani przedmiotem przypominającym maczetę - przekazała młodsza aspirant Beata Grandtke, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie.
Ciało mężczyzny przed blokiem w Trzciance
Jak powiedziała rzeczniczka, jeden z policjantów został zraniony w rękę. - Ponieważ ich zdrowie i życie było zagrożone, a napastnik nie reagował na polecenia, dwóch policjantów użyło broni i postrzelili napastnika - relacjonowała. Policjantka zaznaczyła, że zarówno ranny policjant, jak i postrzelony napastnik trafili do szpitala. - Przed blokiem, do którego wezwana była interwencja, policjanci ujawnili ciało mężczyzny. Był to ojciec napastnika - poinformowała Grandtke. Jak dodała rzeczniczka, pod nadzorem prokuratury przeprowadzone będą oględziny. Ustalany jest dokładny przebieg tego zdarzenia.