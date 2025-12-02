Z ciężarówki spadł lód, uszkodził jadący za nią samochód. Nagranie

Do tego groźnego zdarzenia doszło na drodze ekspresowej S5 Źródło: Policja Leszno

Do zdarzenia doszło przed południem 28 listopada na drodze ekspresowej S5 w rejonie Bojanowa w powiecie rawickim. Policjanci otrzymali informację, że auto osobowe zostało uszkodzone przez spadający z ciężarówki fragment lodu.

Uszkodzone wycieraczki, szyba i lusterko

Jak poinformowała podkomisarz Monika Żymełka z Komendy Miejskiej Policji w Lesznie, na jadącą toyotę z dachu ciężarówki spadła tafla lodu. Na nagraniu opublikowanym przez policjantów widać, jak urwała wycieraczki przedniej szyby. Jak zrelacjonowali funkcjonariusze, tafla lodu spowodowała też odpryski na szybie i oderwała obudowę bocznego lusterka. - Kobieta kierująca samochodem zadzwoniła na numer alarmowy 112. Jednocześnie dawała sygnały kierowcy ciężarowego renault do zatrzymania się. Pojazdy zatrzymały się na terenie miejsca obsługi podróżnych w regionie leszczyńskim. Policjanci ukarali 31-letniego kierowcę ciężarówki mandatem karnym w wysokości 1020 złotych - podała Żymełka.

Policjantka przypomniała, że prawo o ruchu drogowym nakłada na kierowcę ciężarówki odpowiedzialność za utrzymanie pojazdu w stanie niezagrażającym bezpieczeństwu w ruchu drogowym. - Śnieg i lód na szybach, dachu, czy reflektorach mogą stwarzać realne zagrożenie dla samego kierowcy, ale też innych uczestników ruchu - podkreśliła.

