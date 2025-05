Blękwit (woj. wielkopolskie) Źródło: Google Earth

W Blękwicie, tuż przy kontenerach, służących do segregacji odpadów tekstylnych, w miniony piątek doszło do porzucenia kilkudziesięciu worków z używanymi ubraniami. Zdarzenie zostało zgłoszone przez mieszkańców do Urzędu Gminy w Złotowie.

Porzucił kilkadziesiąt worków z ubraniami, bo kontener był pełny Źródło: Gmina Złotów

Zdjęcia porzuconych worków samorząd zamieścił w mediach społecznościowych, apelując jednocześnie do sprawcy o posprzątanie. Sprawę zgłoszono też policji.

Sprawca zgłosił się sam

- Jeszcze tego samego dnia do dyżurnego złotowskiej jednostki zgłosił się 20-letni mieszkaniec gminy, który przyznał się do pozostawienia na miejscu worków. Tłumaczył, że kontenery były już zapełnione i nie mógł wyrzucić worków do środka - przekazał nam rzecznik prasowy złotowskiej policji aspirant Damian Pachuc.

Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 500 złotych. Został też zobligowany do uprzątnięcia worków.

Jak przekazał nam wójt gminy Złotów Piotr Lach, po tym zdarzeniu firma, zajmująca się obsługą kontenerów uznała, że trzeba je zlikwidować. Jego zdaniem prawdopodobnie miało to związek z faktem, że podobna sytuacja zdarzyła się już nie pierwszy raz, a ponadto do pojemników trafiały odpady do nich nieprzeznaczone.

