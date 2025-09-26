Duży pożar magazynu. W ogniu baza PKS

Pożar hali w Bielsku Źródło: Wydarzenia Międzychodzkie

Strażacy zgłoszenie o pożarze otrzymali o godzinie 14.35. Pali się magazyn przy ul. Przemysłowej w Bielsku (woj. wielkopolskie, pow. międzychodzki). Magazyn jest zlokalizowany na terenie bazy PKS.

- Na miejscu pracuje 12 zastępów straży pożarnej, kolejne 12 jest w drodze - mówi dyżurny wielkopolskiej straży pożarnej.

Potężny słup dymu Źródło: Wydarzenia Międzychodzkie

Na miejsce skierowana została także grupa operacyjna Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

- Pożarem objęty jest cały budynek na terenie bazy PKS. W środku znajdują się pojazdy. Nikt nie ucierpiał. Na miejsce dojeżdżają kolejne zastępy straży pożarnej - przekazał st. kpt. Marcin Piechocki z zespołu prasowego Komendy Powiatowej PSP w Międzychodzie.

Jak informują Wydarzenia Międzychodzkie, obok hali znajdują się dystrybutory z paliwem, dzięki szybkiej akcji straży pożarnej udało się uniknąć przedostania na nie ognia.

Pożar wybuchł w bazie PKS Źródło: Wydarzenia Międzychodzkie