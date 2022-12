Kurhany sprzed tysiąca lat rozjechane quadem. Archeolodzy stracili wiele cennych informacji

- Są to tak zwane pochówki łodziowate, które mają stanowić odwzorowanie łodzi, do której składane było ciało zmarłego. Konstrukcje są niezwykle rzadkie i bezpośrednio możemy łączyć je ze skandynawskim kręgiem kulturowym, mówiąc wprost z popularnymi wikingami - tłumaczy.

Niestety, do tej pory, stanowiska archeologiczne nie były objęte stałym monitoringiem, a wyłącznie dozorem w ramach patroli wykonywanych przez Służbę Parku Krajobrazowego, co może znacząco utrudnić poszukiwanie sprawcy.

- Nie zamierzaliśmy montować monitoringu, chcieliśmy to miejsce możliwie najbardziej zachować w takim stanie, w jakim je zastaliśmy, nie chcieliśmy zaburzać tego krajobrazu, zarówno kulturowego, jak i przyrodniczego, zaśmiecać go jakimiś tablicami ostrzegawczymi, ale najprawdopodobniej będziemy zmuszeni to zrobić - podkreśla Sosnowski.

Kurhany da się uratować

Cmentarzyska kurhanowe zostały odkryte 2 lata temu. Od jesieni zeszłego roku znajdują się w ewidencji zabytków archeologicznych i od tego czasu są one objęte ochroną prawną. Równocześnie z objęciem ich wpisem do ewidencji zabytków podjęte zostały na nich badania archeologiczne, prowadzone wspólnie przez Wdecki Park Krajobrazowy, Instytut Archeologii UMK w Toruniu oraz Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie.

- Obiekty te pochodzą prawdopodobnie z okresu między VIII a X wiekiem naszej ery i są bardzo wyjątkowe, ponieważ nie tylko są to jedyne tego typu obiekty na terenie Wdeckiego Parku Krajobrazowego, ale prawdopodobnie są to jedyne tego typu znane nam konstrukcje kamienne na całym Pomorzu. Znaleźliśmy na tych stanowiskach pojedyncze fragmenty ceramiki umożliwiające nam datowanie oraz inne zabytki potwierdzające hipotezy odnośnie do tego miejsca. Jest ono nietypowe z tego względu, że najprawdopodobniej w kurhanach nie było pochówków w środku konstrukcji. Były to raczej platformy z kamieni, na których składano pochówki ludzi. Zazwyczaj w tym czasie zmarłych palono na stosie, a ich prochy albo rozsypywano wśród tych kamieni, albo ustawiano urny z prochami na kamiennych konstrukcjach - dodaje Sosnowski.