Ustronie Morskie: ciało 40-latka znaleziono w pensjonacie. Śledczy weryfikują dwie wersje zdarzeń

Co dokładnie wydarzyło się w pokoju w pensjonacie w Ustroniu Morskim (województwo zachodniopomorskie) - to ustalają śledczy, którzy wyjaśniają okoliczności śmierci przebywającego tam na wczasach 40-latka z Wielkopolski. Ciało znalazła w środę jego matka, która towarzyszyła mu podczas wyjazdu ze względu na stan zdrowia mężczyzny. W charakterze świadków zostaną przesłuchane cztery osoby.

Policja pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Kołobrzegu bada okoliczności śmierci 40-latka, którego ciało znaleziono w środę w jednym z pensjonatów przy ulicy Wojska Polskiego w Ustroniu Morskim (woj. zachodniopomorskie). - Mama zmarłego pokrzywdzonego odkryła śmierć syna, gdy weszła do jego pokoju. Mężczyzna przebywał w Ustroniu Morskim jako wczasowicz, to mieszkaniec Wielkopolski. Towarzyszyła mu matka, bo był osobą niepełnosprawną, nie mógł się samodzielnie poruszać – poinformował w czwartek Ryszard Gąsiorowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

W pensjonacie przeprowadzono oględziny nie tylko miejsca znalezienia zwłok, ale także innych pomieszczeń. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 40-latek miał obrażenia ciała jedynie w okolicach szyi. - Stwierdzono też znaczny upływ krwi, była ona widoczna na łóżku pokrzywdzonego. Zabezpieczono różne przedmioty znajdujące się w tym pokoju i należące do zmarłego. Będą one przedmiotem badań specjalistów z zakresu kryminalistyki. Kluczowa będzie jednak sekcja zwłok. Zostanie przeprowadzona, aby ustalić mechanizm powstania obrażeń oraz zgonu – wylicza Gąsiorowski.

Śledczy mają dwie tezy. Obie równie ważne

Według prokuratury nic nie wskazuje na to, by ktoś włamał się do pokoju 40-latka albo go okradł.