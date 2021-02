Nauczycielka brała udział w protestach Strajku Kobiet, może stracić prawo do wykonywania zawodu

Iwona Ochocka, polonistka i dyrektorka szkoły niepublicznej w Tczewie została wezwana do kuratorium na przesłuchanie w sprawie udziału w protestach organizowanych przez Strajk Kobiet. Jeśli urzędnicy zdecydują się na wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, grozi jej nawet pozbawienie prawa do wykonywania zawodu.

- To represje – tak Iwona Ochocka komentuje przesłuchanie w Kuratorium Oświaty w Kościerzynie pod Gdańskiem. Jak mówi, zarzucono jej, że namawiała do udziału w protestach Strajku Kobiet dzieci i młodzież oraz że używała podczas manifestacji wulgarnych i nieetycznych haseł, jak choćby: "Kaczor do wora, wór do jeziora".

"To jest absurdalny zarzut"

- Raz mi się zdarzyło zapewne zawołać "Kaczor do wora, wór do jeziora", ale nie traktuję tego jako nawoływania do niehumanitarnych zachowań. To jest absurdalny zarzut – uważa nauczycielka. Jej zdaniem to tylko element emocjonalnego sprzeciwu wobec polityki obozu władzy. Przywołuje także orędzie Jarosława Kaczyńskiego, które jej zdaniem jest nawoływaniem do nienawiści.