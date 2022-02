Przyznała się do uduszenia pięciomiesięcznego syna. Jest akt oskarżenia

Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 26-letniej mieszkance Szczecina, która przyznała się do zabicia swojego pięciomiesięcznego syna. Jak informują śledczy, kobieta miała ograniczoną poczytalność, a to oznacza, że sąd może zastosować wobec niej nadzwyczajne złagodzenie kary.