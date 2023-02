"Majestatyczna postać, król śródmieścia". Turyści zachwycają się kotem Gackiem

Czarno-białe umaszczenie, nonszalancki styl bycia i perfekcyjna ocena w opiniach Google - to znaki rozpoznawcze kota Gacka ze Szczecina. Turyści wystawili zwierzęciu prawie dwa tysiące recenzji. W przetłaczającej większości pochlebnych, chociaż część internautów martwi się o zdrowie kota.

Gacek jest kotem wolnożyjącym, mieszka w drewnianej budce przy ulicy Kaszubskiej w Szczecinie. Opiekuje się nim jedna z tamtejszych mieszkanek. Chociaż kot jest hitem internetu, to wcale nie zabiega o uwagę turystów.

"Ten kot ma totalnie wywalone na to co się dzieje dookoła niego, ale warto było jechać 3 godziny żeby poczuć się przez niego olanym. Polecam" - napisała autorka jednej z opinii Google'a dotyczącej "atrakcji turystycznej w Szczecinie", czyli kota Gacka. W kolejnej recenzji można przeczytać, że Gacek to "jedyny prawowity władca ulic. Widać, że szacun na dzielni ma i niczego mu nie brakuje".

Kot Gacek największą atrakcją Szczecina według użytkowników Google Google

Inni internauci deklarują, że przyjechali do Szczecina właśnie ze względu na kociego celebrytę. Obecnie Gacek ma pięć gwiazdek (i ponad dwa tysiące recenzji) w opiniach Google - więcej, niż Zamek Książąt Pomorskich (4,5), Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza (4,8) lub Bulwary Szczecińskie (4,7).

Kot Gacek ze Szczecina Cezary Aszkielowicz / Agencja Wyborcza.pl

"Majestatyczna postać, król śródmieścia, żywy symbol miasta. Bardzo fajny, miły i puszysty kotek polecam" - uzasadnia swoją opinię jeden z turystów.

"Potężny" czy "przydałaby mu się mała dieta"? TOZ przypomniał, jak dbać o Gacka

Większość recenzentów z większą lub mniejszą obawą zwraca uwagę na stan zdrowia Gacka. Podczas gdy część internautów zachwyca się, że kot jest "puszysty", "potężny w swoich rozmiarach" lub "dorodny", inni alarmują - Gacek powinien schudnąć. "Kotek jest bardzo gruby, to źle dla zdrowia, przestańcie go rozkarmiać" - czytamy w jednym z wpisów. Pojawiają się też pytania o to, czy Gacek (lub jakikolwiek inny kot) powinien żyć na ulicy.

Zobacz też w "Dzień Dobry TVN": Ten zwierzak jest legendą Szczecina. Kim jest kot Gacek?

Obawy o zdrowie kota Gacka wyrazili też w 2020 roku przedstawiciele szczecińskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Wówczas kot trafił do przychodni z zatruciem pokarmowym - ktoś nakarmił go zepsutym boczkiem i wątróbką.

"Gackowi ogólnie przydałaby się mała dieta, bo otyłość u kotów niestety przyczynia się do wielu schorzeń i problemów. Więc jeżeli nie chcemy by Gacek był stałym bywalcem szpitalnej klatki, to dbajmy o niego - niech karmi go tylko opiekunka!" - apelowali animalsi, jednocześnie doradzając, by karmę, którą turyści chcą dać Gackowi przekazać pani Marcie, przy której sklepie mieszka kot.

