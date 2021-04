"Ognisty pociąg" na torach. Kolejarze: tak to ma wyglądać

Spod jadącego powoli wieczorem pociągu sypały się snopy iskier. Niektórych to zaniepokoiło. Okazało się jednak, że to element konserwacji torów, który poprawia bezpieczeństwo i komfort jazdy.

Pan Sławek wysłał na Kontakt 24 nagranie, na którym widać powoli jadący skład. Sypie się spod niego bardzo dużo iskier. Miało to miejsce w nocy z piątku na sobotę po północy, na trasie Jezierzyce-Słupsk. Podejrzewał, że pociąg prawdopodobnie miał zablokowane hamulce. - Ledwie jechał, może była jakaś awaria - napisał.

Tak wygląda szlifowanie szyn

Zapytaliśmy Polskie Linie Kolejowe, co dokładnie widać na nagraniu. - To specjalny pociąg do szlifowania szyn. Wyszlifowane zwiększają bezpieczeństwo i ograniczają hałas dobiegający od pociągów – przekazała Magdalena Janus z PLK.