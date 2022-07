25 lat więzienia za napad na kantor i próbę zabójstwa dwóch osób

Postrzelił dwie osoby

- Jak wynika z zebranego w toku śledztwa materiału dowodowego, Jakub D. z uwagi na nietrafione inwestycje finansowe, postanowił dokonać napadu na kantor w Olsztynie w celu kradzieży złotych monet. W związku z tym udało mu się wcześniej nielegalnie nabyć pistolet typu Makarow oraz amunicję do niego - przekazał Stodolny.

Ukradł złoto i uciekł

Według ustaleń prokuratury Jakub D. przyszedł do kantoru przy ul. Głowackiego około godz. 19, gdzie miał rzekomo dokonać wcześniej umówionej transakcji polegającej na sprzedaży bitcoinów za 500 tys. zł, a następnie zakupienia za tę kwotę złotych monet.

- Podczas tej pozornej transakcji D. użył broni palnej, oddając jeden strzał do kobiety, a następnie poprzez drzwi łazienkowe oddał kolejny strzał, do osób blokujących te drzwi, w wyniku czego jeden z mężczyzn został postrzelony, a drugi oddalił się, wzywając pomocy. Następnie Jakub D. oddał strzał do rannego już mężczyzny, po czym zabrał z kantoru przygotowane wcześniej monety i zbiegł z miejsca zdarzenia - podała prokuratura.