Zubrzyca postrzelona w Zachodniopomorskiem, zwierzę musieli dobić. "Wyraźnie cierpiała"

Kto strzelił do żubra?

Jak mówi, to ona doprowadziła do agonii zwierzęcia. Wezwano policję i we wtorek - w obecności funkcjonariuszy - z ciała zwierzęcia wyciągnięto pocisk. Zdaniem Tracza strzał oddano z gwintowanego sztucera, broni myśliwskiej, ale - jak podkreśla- teraz będą to analizować funkcjonariusze. Żubr jest gatunkiem ściśle chronionym. Za jego zabicie grozi do pięciu lat więzienia.