Jeden kierowca wepchnął drugiego pod samochód, pokłócili się o "styl jazdy". Areszt dla 22-latka

– Ciężarowym mercedesem jechał 22-letni mężczyzna, oplem 59-latek. W pewnym momencie kierowcy zatrzymali się na drodze, by porozmawiać o stylu jazdy. Między panami doszło do szarpaniny – powiedziała mediom policjantka. Auta nie zjechały z drogi, wymiana zdań między kierowcami toczyła się na jezdni.

Tragiczna kłótnia

W czasie szarpaniny kierowców, jadący z tego samego kierunku kierowca renault, zobaczył stojącego na jezdni mercedesa. Sądząc, że auto uległo awarii, chciał je wyminąć. – Gdy je wymijał, nagle coś wpadło mu na maskę. Było ciemno, kierowca renault nie wiedział, co się stało. Okazało się, że to starszy z mężczyzn biorący udział w szarpaninie. Mimo reanimacji 59-latek zmarł na miejscu - przekazała Kwiatkowska.

Policja szuka świadków

Według policjantki w miejscu, w którym doszło do tragedii często dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń drogowych: przekraczania prędkości i wypadków. – To wąski odcinek drogi z dobrym asfaltem, jest tam i zakręt, i odcinek prosty. Kierowcy nagminnie łamią tam przepisy – powiedziała policjantka, która w ostatnich dniach informowała, że dwóch kierowców straciło tam prawo jazdy, bo przekroczyli prędkość o 50 kilometrów na godzinę.

Zarzut zabójstwa i areszt dla kierowcy

Prokuratura Rejonowa w Iławie skierowała do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie 22-latka. Sąd do wniosku się przychylił, a to oznacza, że mężczyzna najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. - 22-latek przyznaje się do uczestnictwa w zdarzeniu, do tego, że uczestniczył w wymianie ciosów z innym kierowcą, ale nie przyznaje się, że celowo chciał go pozbawić życia - powiedział Karmowski.