Kacper Tekieli spoczął na gdańskim cmentarzu

Jeżeli się powołuje komisję, której celem jest ukaranie kogoś z góry i wiadomo na kogo polujemy, to to jest po prostu skandal - mówił w "Kropce nad i" w TVN24 Włodzimierz Czarzasty, współprzewodniczący Nowej Lewicy i wicemarszałek Sejmu. Odniósł się do "lex Tusk", czyli ustawy o powołaniu komisji do spraw badania wpływów rosyjskich. Ocenił, że "najbardziej rosyjskie w tej sytuacji jest tworzenie prawa, poprzez które można gnębić ludzi zgodnie z prawem".