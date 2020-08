Skoczył do morza "na główkę". 25-latek trafił do szpitala

25-latek skoczył w Jastrzębiej Górze (Pomorskie) do morza na tak zwaną główkę. Z podejrzeniem urazu kręgosłupa trafił do szpitala - przekazała rzeczniczka Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Wszystko działo się w niedzielę na plaży w Jastrzębiej Górze. Justyna Sochacka, rzeczniczka prasowa Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przekazała, że 25-letni mężczyzna skoczył do morza na tak zwaną główkę.

- Został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Gdańsku z podejrzeniem urazu kręgosłupa - powiedziała.

Do zdarzenia doszło w Jastrzębiej Górze

Tylko w sobotę utonęło sześć osób

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomniało także, aby pływać tylko w wyznaczonych miejscach, zakładać kapok na łódce lub kajaku, nigdy nie wchodzić do wody po alkoholu, nie wbiegać rozgrzanym do wody i stosować się do poleceń ratownika. RCB dodało, że od 1 kwietnia 2020 roku Komenda Główna Policji odnotowała 217 utonięć.