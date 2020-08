Wszedł do wody z rodziną, zaginął. Policja: ciało znalezione przy brzegu to poszukiwany mężczyzna

Mężczyzna, którego ciało w poniedziałek morze wyrzuciło na brzeg, to poszukiwany w niedzielę 58-latek - przekazała policja. Mężczyzna wszedł do wody na plaży w Jarosławcu (Zachodniopomorskie) z całą rodziną. Jego bliscy wyszli, on zaginął. Tożsamość potwierdził syn ofiary.