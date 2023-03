Lekarz podejrzany o pobicie pacjenta trafił do aresztu. Zarzuty usłyszał też ratownik, który nie zareagował

Podejrzany o znęcanie się fizyczne nad pacjentem lekarz trafił do tymczasowego aresztu. Do ataku na pacjenta Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Gryficach (woj. zachodniopomorskie) doszło w grudniu. Lekarz miał dotkliwie pobić mężczyznę, który trafił do szpitala z podejrzeniem udaru. Dzień później został wypisany z sińcami i krwiakami na twarzy.