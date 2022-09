Mają opał tylko na dwa miesiące i puste konto. "Może zima będzie lekka"

Dotychczas udało się zgromadzić około 30 ton ekomiału. To starczy im na niecałe dwa miesiące. Na całą zimę potrzeba go około 80 ton. Więcej dostawca na razie nie ma, a pieniądze na koncie spółdzielni też się skończyły.

Najczarniejszy scenariusz

– Jeśli nie ma opału, to prognozy są fatalne. Najczarniejszym scenariuszem będzie jednak brak środków na koncie naszej spółdzielni, bo węgiel musi się prędzej czy później skądś pojawić. Jeśli nie będzie środków, to i tak nie będzie mnie stać na zakup opału – nie ukrywa Mielcarek.

Spółdzielnia podniosła opłaty za ogrzewanie dla mieszkańców o 25-30 procent, ale, żeby pokryć wzrost rynkowych cen, musiałyby być one rzędu nawet 200 procent, a na to lokatorów nie stać.

W oczekiwaniu na dodatki

Tymczasem Polska Grupa Górnicza (PGG) podniosła od czwartku średnio o ok. 20 proc. ceny węgla opałowego oferowanego w swoim sklepie internetowym. Tłumaczy to koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów związanych z planami zwiększenia wydobycia w przyszłym roku. Po wprowadzonych od czwartku zmianach np. cena ekogroszku w sklepie internetowym wzrosła z ok. 1460 zł za tonę do ok. 1700 zł za tonę, zaś za węgiel luzem, który wcześniej kosztował średnio 1250 zł, teraz trzeba zapłacić ok. 1500 zł za tonę.