Gdańskie zoo ma nowego mieszkańca. Szympans Sam ma niespełna miesiąc

Gdańskie zoo właśnie pochwaliło się dobrą nowiną: pod koniec roku na świat przyszedł w nim samiec szympansa, który otrzymał imię Sam. Szympansiątko jest jeszcze na tyle małe, że póki co nie rozstaje się ze swoją mamą. Zostanie z nią do około 4-5 roku życia. To wiek, w którym młode szympansy uzyskują samodzielność.