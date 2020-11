Komandos zginął podczas ćwiczeń. Po czterech latach prokuratura umorzyła śledztwo

- Jeśli nie wpłyną zażalenia, to postanowienie się uprawomocni z upływem siedmiu dni od daty, w której doręczono osobom uprawnionym do złożenia zażalenia postanowienie o umorzeniu - tłumaczy Duszyński.

Wypadek podczas ćwiczeń

Do tragicznego wypadku doszło 28 sierpnia 2016 roku na terenie morskiego oddziału Jednostki Wojskowej GROM w Gdańsku. Zginął zastępca dowódcy sekcji szturmowej. Podczas wykonywania zadania szkoleniowego z udziałem śmigłowca, polegającego na podejmowaniu żołnierzy z pokładu statku zacumowanego przy nabrzeżu na Westerplatte, przypięty do liny dostał się między nabrzeże a burtę. Zmarł wskutek obrażeń. Drugi żołnierz spadł na pokład statku. Doznał ogólnych potłuczeń ciała oraz urazu kręgu szyjnego. Trafił do szpitala, z którego został zwolniony po opatrzeniu i zbadaniu. Ćwiczenia obserwował król Jordanii Abdullah II. Po ponad czterech latach prokuratorzy uznali, że był to nieszczęśliwy wypadek. Jak podało RMF FM, nie ma jakiegokolwiek związku między działaniem bądź zaniechaniem uczestników ćwiczeń, a tragedią, do której doszło. Śledczy nie wykryli nieprawidłowości w przygotowaniu pokazów, czy ich zabezpieczeniu - żołnierze GROM-u ćwiczyli na swoim własnym obiekcie