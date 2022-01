Zara jest psem policyjnym. Trafiła do kojca, gdy jej opiekun zachorował. Uciekła, trwają poszukiwania

czytaj dalej

- Nie wpuszczę do szkół żadnej Grupy Ponton, żadnej organizacji Lambda. One już pokazały cele: niszczyć i demoralizować dzieci - stwierdziła na antenie Radia Zet Barbara Nowak, małopolska kurator oświaty. Odpowiada jej Katarzyna Banasiak-Marszałek z Pontonu: - Naszym celem jest wspieranie młodzieży, która ma konstytucyjne prawo dostępu do wiedzy. A pani kurator nie ma władzy w Warszawie.