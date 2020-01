Spotkają się pod gwiazdą, którą Adamowicz zadedykował "swoim kochanym dziewczynom"

- Gdańsk jest szczodry, Gdańsk dzieli się dobrem, Gdańsk chce być miastem solidarności. Za to wszystko wam serdecznie dziękuję, bo na ulicach, placach Gdańska wrzucaliście pieniądze, byliście wolontariuszami. To jest cudowny czas dzielenia się dobrem. Jesteście kochani, Gdańsk jest najcudowniejszym miastem na świecie. Dziękuję wam! – powiedział Paweł Adamowicz 13 stycznia 2019 roku podczas 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy tuż przed Światełkiem do Nieba na Targu Węglowym.

Później odbędzie się przemarsz do Bazyliki Mariackiej, gdzie o godzinie 20.30 rozpocznie się międzywyznaniowa modlitwa. To właśnie w Bazylice 19 stycznia 2019 roku spoczął prezydent.

Od 12 do 14 stycznia Bazylika Mariacka będzie otwarta do godziny 22.

We wtorek, 15 stycznia w godzinach od 10 do 18 w Europejskim Centrum Solidarności odbędzie się konferencja "Przemoc i polityka".

"Dlaczego antaby? Antaba to uchwyt na bramie, skrzyni, trumnie. Często w postaci – nie da się uciec od skojarzenia z herbem naszego miasta – lwiej głowy. Nieraz służąca też za kołatkę. Tutaj staje się atrybutem przejścia – bramy, która dla jednych wiedzie ze świata do świata, dla innych jest kresem drogi, oraz skrzyni, w której przechowujemy wspomnienia" - poinformowali urzędnicy.

Od 11 stycznia od godziny 20 do poniedziałku, 13 stycznia do zakończenia uroczystości, zostanie zamknięta ulica Bogusławskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Okopową do wysokości budynku Bogusławskiego 2. Objazd dla pojazdów będzie odbywał się ulicami: Zbytki, Podwale Przedmiejskie, Okopowa. Dojazd do ulicy Bogusławskiego będzie odbywał się ulicą Podwale Przedmiejskie, Zbytki.