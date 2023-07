Naukowcy pracują nad mięsem z celulozy. Na razie przypomina meduzę

czytaj dalej

Jeśli na kąpielisku w ciągu dnia do wody wchodzi kilkadziesiąt tysięcy osób, to niech chociaż jeden promil z nich będzie nieodpowiedzialny, to już mamy zadania na cały dzień - powiedział we "Wstajesz i wiesz" Maciej Dziubich, ratownik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Tłumaczył też, jak reagować, gdy zauważymy tonącą osobę i czy należy tworzyć łańcuch życia bez pomocy ratowników.