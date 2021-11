Nie był zadowolony z obsługi, wyciągnął "przedmiot przypominający pistolet". 86-latek z zarzutami

W czwartek około 9:30 do salonu jednego z dostawców energii elektrycznej w Chełmnie przyszedł 86-letni mieszkaniec miasta. Wcześniej zawarł on niekorzystną - w swoim mniemaniu - umowę na dostawę prądu z innym dostawcą i chciał sytuację wyprostować.

– Mężczyzna tłumaczył pracującym tam kobietom, czego oczekuje, jednak nie został zrozumiany – opowiada nam aspirant Tomasz Zieliński z Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie. Sfrustrowany tym, że pracownice salonu nie są w stanie go zrozumieć, 86-latek wyjął przedmiot przypominający pistolet. – Groził przy tym personelowi, że pozbawi go życia – dodaje policjant.

Gdy mężczyzna trochę się uspokoił, schował przedmiot do kieszeni i poszedł do domu. Tam zatrzymali go funkcjonariusze powiadomieni przez pracownice salonu. Zabezpieczono także przedmiot, którym 86-latek groził kobietom. – Na pewno nie jest to broń palna. Sprawdzamy, czy to wiatrówka czy pistolet na kulki – przekazał nam asp. Zieliński.