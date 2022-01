Bydgoszcz. Mimo czerwonego światła przejeżdżali przez przejazd kolejowy. Przepisy łamali nie tylko kierowcy

czytaj dalej

Prawdopodobnie do piątku potrwa sprzątanie do zderzeniu ciężarówki z pociągiem towarowym w Gołuchowie (województwo świętokrzyskie). W wyniku wypadku wykoleiła się lokomotywa i siedem wagonów. Zginął kierowca ciężarówki, ranny maszynista trafił do szpitala.